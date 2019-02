Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Organisés à l'initiative du ministère de la Culture et coordonnés par la direction des affaires culturelles de La Réunion, "les Rendez-vous aux jardins sont une invitation" à découvrir la richesse des parcs et des jardins créoles, contemporains ou historiques, publics ou privés. Ils auront lieu les vendredi 7 juin, samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2019.

Organisés à l'initiative du ministère de la Culture et coordonnés par la direction des affaires culturelles de La Réunion, "les Rendez-vous aux jardins sont une invitation" à découvrir la richesse des parcs et des jardins créoles, contemporains ou historiques, publics ou privés. Ils auront lieu les vendredi 7 juin, samedi 8 juin et dimanche 9 juin 2019.