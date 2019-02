BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 15 février 2019



- 64 migrants renvoyés au Sri Lanka - dormez tranquille, les envahisseurs sont partis

- Mobilisation péi: Acte II pour les Gilets Jaunes à Saint-Pierre

- À La Réunion 31,9% des personnes âgées de 18-75 ans sont fumeurs

- Saint-Leu : Un complexe sportif flambant neuf au Portail

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps maussade au nord et ensolleillé au sud

64 migrants renvoyés au Sri Lanka - dormez tranquille, les envahisseurs sont partis

Retour à l'envoyeur, 64 migrants sur 70 ont été acheminés vers leur pays d'origine, le Sri Lanka. Les six restants, ceux qui sont passés entre les mailles du filet sont en sursis et pourraient se voir refuser l'asile. " Victoire ", " hourra ", " youpi " a dû s'exclamer cette frange de la population qui se dit ouverte et commence souvent ses phrases sur le sujet par " je ne suis pas raciste mais... ". Ces grands humanistes intarissables en ont des choses à dire sur les migrants et en général, ce n'est pas jojo. Ces courageux parlent fort sur les réseaux sociaux drapés dans leur anonymat, leur médiocrité et leur étroitesse d'esprit. Ouf, les envahisseurs sont partis, La Réunion ne s'en porte que mieux !

Mobilisation péi: Acte II pour les Gilets Jaunes à Saint-Pierre

On prend les mêmes et on recommence. Pour l'acte II de la mobilisation péi, les gilets jaunes, les syndicats, des associations et des collectifs se donnent rendez-vous samedi 17 février 2018 à Saint-Pierre pour une marche de la Mairie au Front de mer. Et pas que... au programme également, des ateliers, des débats-discussions, un repas, un kabar... Le tout pour une manifestation familiale, festive avec des revendications bien affirmées.

À La Réunion 31,9% des personnes âgées de 18-75 ans sont fumeurs

A l'instar des régions métropolitaines, La Réunion n'est pas épargnée par le tabagisme et ses conséquences sur la santé de la population. Un quart des Réunionnais de 18 à 75 ans fument du tabac quotidiennement, dont plus de la moitié sont des " gros fumeurs " (au moins 10 cigarettes/jour). Si les hommes sont plus concernés par l'expérimentation du tabac et le tabagisme quotidien, on constate que l'écart hommes/femmes tend à se réduire. La situation concernant les jeunes réunionnais est également préoccupante que ce soit en termes d'expérimentation du tabac (à 17 ans 65 % des garçons et 52 % des jeunes filles ont déjà fumé une cigarette), de consommation quotidienne (22 % des adolescents de 17 ans déclarent fumer du tabac tous les jours), et d'accessibilité du produit (le tabac compte parmi les produits jugés les plus facilement accessibles par les lycéens). L'impact du tabagisme sur la santé des Réunionnais est quantifiable en terme de morbidité et de surmortalité. Le tabac est le produit psychoactif qui cause le plus de décès. Ainsi les décès directement liés au tabagisme représentent 13% de l'ensemble des décès. Par ailleurs, le tabagisme représente la 1ère cause de décès par cancer, et prés d'un tiers des décès liés au tabagisme surviennent prématurément (avant l'âge de 65 ans). Les hommes sont plus largement touchés avec un taux de mortalité 3 fois plus élevé que chez les femmes. Nous publions les chiffres de l'étude de l'ARS-Oi.

Saint-Leu : Un complexe sportif flambant neuf au Portail

Ce mercredi 13 février, c'était jour d'inauguration à Portail. Le stade de Portail nouvellement réhabilité accueillait ses premiers tirs au but et ses premiers drops aussi... Le Maire, Bruno Domen accompagné de ses élus, du représentant de la Région Réunion, M. Jacques Blard, responsable du Plan de Relance Régional, Daniel Blondy, Président du Comité de Rugby de La Réunion ainsi que les enfants, parents et responsables des clubs de football et de rugby de Saint-Leu ont inauguré ensemble le nouvel équipement sportif.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps maussade au nord et ensolleillé au sud

Matante Rosina prévoit un temps plus nuageux que la veille et des précipitations possibles sur l'est et le nord de La Réunion. Ailleurs il fera plus beau avec un temps agréable et un soleil dominant. Au fil de la journée, les nuages font leur apparition et les averses apparaissent sur les hauteurs du nord.