Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

L'aéroport de Gillot fait le point sur la fréquentation de ce début d'année 2019, voici le communiqué tel quel : "Le trafic a diminué de 2,9% en janvier à l'Aéroport de La Réunion Roland Garros, dans la continuité de la tendance enregistrée fin 2018 en lien avec les mouvements sociaux. Le nombre de passagers locaux, commençant ou terminant leur voyage à La Réunion, recule de 2,6% (6 100 passagers de moins qu'en janvier 2018). Celui des passagers en transit, sur les lignes de Corsair entre Paris et les îles de l'océan Indien et celle d'Air Madagascar entre Tananarive et Guangzhou, diminue de 21,5%.

