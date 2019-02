Retour à l'envoyeur, 64 migrants sur 70 ont été acheminés vers leur pays d'origine, le Sri Lanka. Les six restants, ceux qui sont passés entre les mailles du filet sont en sursis et pourraient se voir refuser l'asile. "Victoire", "hourra", youpi" a dû s'exclamer cette frange de la population qui se dit ouverte et commence souvent ses phrases sur le sujet par "je ne suis pas raciste mais...". Ces grands humanistes intarissables en ont des choses à dire sur les migrants et en général, ce n'est pas jojo. Ces courageux parlent fort sur les réseaux sociaux drapés dans leur anonymat, leur médiocrité et leur étroitesse d'esprit. Ouf, les envahisseurs sont partis, La Réunion ne s'en porte que mieux !

Le jour de la Saint-Valentin

Hasard du calendrier, le départ de ces 64 ressortissants sri-lankais tombe le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Pour prouver son amour de l’autre, l’Administration a affrété un avion du fleuron de l’aviation locale juste pour eux. Un vol confortable de cinq à six heures qu’ils feront menottés et en charmante compagnie : soixante-huit personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale. À travers le hublot, ils verront La Réunion s’éloigner petit à petit et leurs espoirs partir en fumée.

Ce que les migrants ont vu de La Réunion

Peu de chosed, ils n'avaient pas l'autorisation de circuler librement sur le territoire. Cette terre promise restera sans doute toujours un mystère pour eux. Pendant neuf jours, leurs allées et venues se résumaient aux trajets entre leur hôtel, le palais de justice de Champ fleuri, la cour d’appel, le tribunal administratif et la préfecture. Finalement, en dehors des institutions judiciaires, les seuls Réunionnais qu’ils ont pu apercevoir dans la rue sont ceux qui passaient devant leur hôtel dionysien en hurlant parfois "Sri-lankais déooooor". Ah, le prestigieux et si vanté vivre ensemble réunionnais. La Réunion va sans doute leur manquer, même s’ils ne l’ont vue que furtivement et pas forcément son meilleur côté.

Mais on peut se le dire, les migrants sri lankais, eux, ne vont pas manquer à beaucoup de Réunionnais. Le biblique "aime ton prochain comme toi même" n’a pas pris. Une déferlante de propos haineux, racistes, xénophobes surtout motivés par un repli sur soi et un égoïsme gerbant. Ceux là, nous voulons les rassurer. Car depuis que les soixante-six migrants sont partis, La Réunion se porte enfin mieux. Pendant neuf jours, les Réunionnais ont retenu leur souffle, voyant leur économie, leur société, leur culture englouties par ces envahisseurs qui arrivés par bateaux pour tout nous prendre.

Ciao les migrant, ciao les galères

Les envahisseurs sont partis donc aujourd’hui, tous nos SDF ont enfin un toit.

Les envahisseurs sont partis donc aujourd’hui, plus aucun Réunionnais n’est au RSA.

Les envahisseurs sont partis donc aujourd’hui, plus aucun Réunionnais ne vit sous le seuil de pauvreté.

Les envahisseurs sont partis donc aujourd’hui, plus aucun Réunionnais n’est au chômage.

Les envahisseurs sont partis donc aujourd’hui, la vie chère n’est plus qu’un lointain souvenir.

Hé oui, tous nos problèmes se sont envolés en même temps que les soixante-quatre migrants sri lankais. Car tout était de leur faute depuis le début, bien sûr.

Les arguments les plus fous pour les détester

Ah ils avaient bon dos nos sans-abris, on les choyait, on pensait si fort à eux, on ne parlait d’ailleurs que d’eux, les internautes n’arrêtaient pas "on va pas accueillir tous ces étrangers alors que nos SDF crèvent de faim" "et nos sans-abri qui va s’occuper d’eux si on s’occupe de tous ces migrants ?" "La Réunion doit d’abord s’occuper de ses sans domicile fixe avant de prendre en charge ces étrangers affirmaient-ils ?

On avait aussi droit à "La Réunion n’est pas extensible" ou alors le classique "il n’y a déjà pas assez de travail pour tout le monde" ou sinon le concis mais précis "La Réunion aux Réunionnais" . Tout cela précédé de cette phrase magique je ne suis pas raciste mais…" pour se donner bonne conscience. Générosité, solidarité, humanisme, tous les ingrédients y étaient.

Ils sont rentrés au Sri Lanka et ils risquent encore plus leur vie

On se serait cru envahi, que c’était la fin. Finalement, beaucoup ont voulu qu’ils rentrent chez eux, le Ministère de l’Intérieur a exaucé leur souhait. Mais qui s’intéresse au sort de ces migrants ? Peu de gens se demandent ce qu’ils vont devenir de retour au pays.

Car la démocratie à la sauce sri-lankaise, c’est simple : tu quittes le pays sans autorisation, tu finis en taule. Les migrants qui sont arrivés à La Réunion ont tous parlé de menace pour leur vie lors de leurs entretiens avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont expliqué fuir le pays car ils étaient persécutés à cause de leur religion, leur opinion politique ou leur sexualité.

Déjà menacés, le fait d’être partis ne fera qu’aggraver leur situation. Continuons de ne penser qu’à nous sans s’inquiéter des autres. Finalement, le principal c'est qu'on puisse dormir tranquille, les envahisseurs sont enfin partis.

fh/www.ipreunion.com