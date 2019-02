Publié il y a 42 minutes / Actualisé le Jeudi 14 Février à 02H42

Pour ce vendredi 15 février 2019 Matante Rosina prévoit un temps plus nuageux que la veille et des précipitations possibles sur l'est et le nord de La Réunion. Ailleurs il fera plus beau avec un temps agréable et un soleil dominant. Au fil de la journée, les nuages font leur apparition et les averses apparaissent sur les hauteurs du nord.

