Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ibrahim Patel faisait de nouveau face à la justice ce vendredi 15 février au tribunal correctionnel. Cette fois, c'est pour l'affaire des "loyers marrons", un dossier qui remonte à 2015, Ibrahim Patel est suspecté de ne pas avoir payé les loyers de son entreprise située à Saint-Paul durant plusieurs année. Pire encore, le chef d'entreprise aurait sous-loué ledit local et aurait encaissé les chèques, toujours, sans s'acquitter du loyer à son propriétaire. Et l'addition est salée, Ibrahim Patel devrait plus de 23.000 euros à son propriétaire. Le parquet a requis une peine de 8 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité, et 10 ans d'interdiction de gérer une société. Verdict le 15 mars prochain.

