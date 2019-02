BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 16 février 2019



- Migrants sri-lankais : une filière bien organisée

- Acte II de la mobilisation à La Réunion - Les Gilets jaunes à Saint-Pierre et au Tampon

- L'artiste Maloyab en lutte contre le varroa, une maladie mortelle pour les abeilles

- La minorité Hmong tente de se réapproprier son patrimoine

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée et des averses

Bateaux retenus à quai par les autorités, plaintes pour vols déposés par leurs propriétaires, passeurs et candidats à l'immigration arrêtés... Les enquêtes menées au Sri Lanka sur les filières qui organisent un fructueux trafic d'êtres humains vers La Réunion semblent aboutir. Pourtant, plusieurs questions demeurent et les hypothèses soulevées laissent supposer une organisation bien rodée et des dispositifs bien en place.

Convergence des luttes ce samedi 16 février dans le sud. Gilets jaunes, associations, syndicats se retrouvent à Saint-Pierre pour une marche sur le front de mer. En début d'après-midi, des ateliers sont proposés au campement de la tour des Azalées "dans une dynamique de transmission des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être de chacun," indique le communiqué. Il y aura aussi un kabar le soir et des repas servis... Le rendez-vous est donné à 9 heures devant la Marie de Saint-Pierre, la marche passera devant la Poste avant de se diriger sur le front de mer. L'après-midi, place aux discussions et au débat autour des revendications exprimées par les manifestants et sur la suite à donner au mouvement sur le rond-point des Azalées au Tampon.

L'artiste et musicien Maloyab continue son travail de sensibilisation sur la défense de la nature. Il a publié via sa page facebook une vidéo en compagnie de Olivier Esnault pour faire un bilan de l'attaque du varroa, une maladie qui attaque depuis deux ans les abeilles à La Réunion. La conversation d'une trentaine de minutes évoque plusieurs sujets comme la détection de la maladie, les dispositifs de contrôle, la situation dans d'autres pays et les solutions face à ce parasite. Apparu en 2017 sur l'île, ce petit acarien se nourrit du sang des abeilles et provoque la mortalité de celles-ci.

Amère, Vuong Duy Bao se promène dans les pièces sombres et froides de son ancien palais familial, un trésor du patrimoine de la minorité Hmong, réquisitionné par les autorités vietnamiennes pour en faire un musée.

Matante Rosina est sûre : elle ne sortira pas de l'après-midi pour éviter les gouttes d'eau... La journée avait pourtant bien commencé, par un grand soleil et un ciel bleu. Mais très vite, des nuages se sont installés avec de bonnes averses ici et là. Pour les températures, rien de fou : elles atteignent 30 à 33°C sur le littoral, 25 à 26°C dans les cirques et 20 à 21°C au Pas de Bellecombe et au Maïdo.