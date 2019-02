Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 14 heures

Convergence des luttes aujourd'hui dans le sud. Gilets Jaunes, associations, syndicats se retrouvent à Saint-Pierre pour une marche sur le front de mer. En début d'après-midi, des ateliers sont proposés au campement de la tour des Azalées "dans une dynamique de transmission des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être de chacun," indique le communiqué. Il y aura aussi un kabar le soir et des repas servis... Le rendez-vous est donné à 9 heures devant la Marie de Saint-Pierre, la marche passera devant la Poste avant de se diriger sur le front de mer. L'après-midi, place aux discussions et au débat autour des revendications exprimées par les manifestants et sur la suite à donner au mouvement sur le rond-point des Azalées au Tampon. Nous sommes en live pour suivre cette journée. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

