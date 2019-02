Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

À partir de ce samedi 16 février et jusqu'au 14 avril, les chasseurs de tangues qui possèdent une licence vont pouvoir partir à la recherche du petit animal. Cette année 13 lots sont ouverts pour les chasseurs, le prix pour un lot est de 60 euros et l'ONF (Office National des Forêts) propose un prix forfaitaire de 150 euros pour les 13 lots ouverts. Un cahier de prélèvement est maintenant obligatoire pour tous les chasseurs afin de pouvoir contrôler la chasse et analyser la population. Le braconnage reste très présent sur l'île, la Fédération Départementale des chasseurs de la Réunion et l'ONF souhaitent que l'État prenne ses responsabilités afin de lutter contre celle-ci.

