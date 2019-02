Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Matante Rosina est sûre : elle ne sortira pas de l'après-midi pour éviter les gouttes d'eau... La journée avait pourtant bien commencé, par un grand soleil et un ciel bleu. Mais très vite, des nuages se sont installés avec de bonnes averses ici et là. Pour les températures, rien de fou : elles atteignent 30 à 33°C sur le littoral, 25 à 26°C dans les cirques et 20 à 21°C au Pas de Bellecombe et au Maïdo.

