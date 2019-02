L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie ses premières tendances de la conjoncture du quatrième trimestre 2018. Cette note de deux pages propose une analyse des premiers résultats de l'enquête de conjoncture menée auprès des chefs d'entreprise. Nous publions le communiqué. (Photo d'illustration)

• Au 4e trimestre 2018, l’indicateur du climat des affaires (ICA) décroche de plus de 15 points à 84,4points, soit son niveau le plus bas depuis cinq ans.

• L’activité du trimestre a été fortement dégradée selon les chefs d’entreprise, dans un contexte de blocage des axes routiers, lié au mouvement des "Gilets jaunes". Cette situation a également impacté défavorablement le niveau de leur trésorerie.

• Les perspectives envisagées pour ce début d’année apparaissent en revanche nettement moins défavorables avec un redressement anticipé de l’activité.

• Les intentions d’investir sur les douze prochains mois marquent un net infléchissement par rapport au début 2018. Elles restent néanmoins positives.



Cette analyse est basée sur les premiers résultats de l’enquête d’opinion menée auprès d’un échantillon représentatif de dirigeants d’entreprise.

Le climat des affaires



Les chefs d’entreprise interrogés sur la conjoncture portent un jugement défavorable sur la fin de l’année dernière. Au quatrième trimestre 2018, l’indicateur du climat des affaires(ICA) qui traduit cette opinion décroche de plus de 15 points à 84,4points, soit son niveau le plus bas depuis cinq ans.



En effet, les blocages liés au mouvement des "Gilets jaunes" ont fortement impacté l’activité économique de l’ile entre novembre et décembre 20181. L’opinion des chefs d’entreprise est ainsi particulièrement dégradée sur le trimestre passé, ce qui contribue en grande partie (plus de 80%) à la baisse générale de l’ICA. Les perspectives envisagées pour ce début d’année apparaissent en revanche nettement moins défavorables avec un redressement anticipé de l’activité. Les prochaines enquêtes permettront de confirmer si ce point bas de l’ICA est effectivement ponctuel.



Les intentions d’investir sur les douze prochains mois marquent un net infléchissement par rapport au début d’année. Elles restent néanmoins positives.

Premiers résultats de l'enquête



L’activité du quatrième trimestre 2018 a été fortement dégradée selon les chefs d’entreprise,dans un contexte de blocage des axes routiers. Cette situation a affecté l’évolution des effectifs qui diminuent après s’être stabilisés lesdeux trimestres précédents. Ces circonstances ont également impacté défavorablement le niveau de leur trésorerie, déjà affaibli par la hausse des charges d’exploitation et des délais de règlements clients très dégradés. Pour le prochain trimestre, les professionnels anticipent toutefois une légère hausse de leur chiffre d’affaires et un accroissement plus marqué des effectifs. En revanche, ils ne prévoient pas d’amélioration de leur trésorerie. Les prévisions d’investissement se stabilisent au niveau de leur moyenne de longue période, bien qu’en repli depuis deux trimestres.