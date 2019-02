BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 17 février 2019



La RN1 est totalement fermée à la circulation ce dimanche 17 février de 6h à 13h30. Comme le dimanche précédent, des travaux de purges vont être effectués dans les secteurs à risque. De fortes précipitations ont eu lieu au début du mois, ce qui a particulièrement fragilisé la falaise. La Direction régionale des routes précise que ces purges auront lieu "sous réserve de conditions météorologiques favorables". Une déviation par la RD41, la Route de la Montagne sera mise en place. La semaine dernière, les travaux avaient pris moins de temps que prévu, la Route du littoral avait été rouverte une demi-heure plus tôt.

Ce samedi 16 février, à 15h21 une crise sismique accompagnée de déformation rapide, est enregistrée par les appareils de mesure de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indiquant que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface. Se basant sur ces données, dans un communiqué, la préfecture annonce déclencher l'alerte 1 du plan ORSEC, la partie haute de l'enclos n'est plus accessible, gendarmes et agents de l'ONF sont mobilisés. Finalement, quelques heures plus tard, les signes d'une éruption imminente semblent avoir diminuer mais "aucune hypothèses n'est écartée" affirme l'observatoire. (photo d'illustration)

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie ses premières tendances de la conjoncture du quatrième trimestre 2018. Cette note de deux pages propose une analyse des premiers résultats de l'enquête de conjoncture menée auprès des chefs d'entreprise. Nous publions le communiqué.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019 sur Imaz Press :

Lundi 11 février : Bichiques: a trop les pêcher "vos enfants ne sauront pas ce que c'est"

Mardi 12 février : Continuez à augmenter vos prix, de toute façon, on continuera à consommer

Mercredi 13 février : Les Kaz du peup attaquées mais toujours debout

Jeudi 14 février : Expulsés, 64 migrants retournent au Sri Lanka

Vendredi 15 février : Les 64 migrants renvoyés au Sri Lanka risquent la prison - Dormez tranquille braves gens, les envahisseurs sont repartis

La nuit a été agitée, Matante Rosina n'a pas fermé l'oeil ! Mais elle retrouve le sourire : le temps devient plus calme en matinée avec le retour de belles éclaircies... Mais bien entendu, les nuages sont de retour à la mi journée le long des remparts puis en direction des plages de l'Ouest et de Saint-Pierre. Attention aux averses...