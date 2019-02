Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Donner son sang peut sauver des vies. À La Réunion, Chaque année, environ 10 000 personnes bénéficient des dons pour des soins thérapeutiques. Les accidentés de la route, les femmes qui accouchent avec hémorragie, ces personnes ont aussi besoin de poches de sang. Pour un fonctionnement optimal et répondre à la demande, à La Réunion 120 dons sont nécessaires chaque jour, soit 43 800 dons par an. Voilà pourquoi il est un important que la population se mobilise. Voici le planning des collectes mobiles de sang de la semaine du 18 au 24 février. Cette semaine, un appel spécial aux donneurs des groupes B et O. Les sites fixes de l'établissement français du sang seront ouverts de lundi 18 au dimanche 24 février.

Donner son sang peut sauver des vies. À La Réunion, Chaque année, environ 10 000 personnes bénéficient des dons pour des soins thérapeutiques. Les accidentés de la route, les femmes qui accouchent avec hémorragie, ces personnes ont aussi besoin de poches de sang. Pour un fonctionnement optimal et répondre à la demande, à La Réunion 120 dons sont nécessaires chaque jour, soit 43 800 dons par an. Voilà pourquoi il est un important que la population se mobilise. Voici le planning des collectes mobiles de sang de la semaine du 18 au 24 février. Cette semaine, un appel spécial aux donneurs des groupes B et O. Les sites fixes de l'établissement français du sang seront ouverts de lundi 18 au dimanche 24 février.