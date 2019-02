Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Insécurité routière encore et toujours. Les 16 motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière ont effectué des contrôles routiers sur tout le département. Une fois de plus, le résultat est édifiant. 21 permis de conduire retirés. Un motocycliste contrôlé à 123km/h et un autre à 170 km sur des portions de route limitées à 90 km/h. Le détail dans le communiqué de la gendarmerie.

