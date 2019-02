Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Yann Busnel n'a plus donné signe de vie depuis le 2 février dernier. Six jours après, les policiers avaient lancé un appel à témoins pour retrouver le kinésithérapeute dont la disparition est considérée comme inquiétante. Mais depuis que le dionysien âgé d'une quarantaine d'années a quitté son domicile situé à côté du Jardin de l'État, plus aucune trace. Son frère, Mathieu Busnel a fait le déplacement depuis la métropole pour une visite de trois jours à la recherche de son frère. (photo page Facebook "retrouver Yann Busnel)

