BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 18 février 2019 :



- Sentier Augustave : "C'est un chemin exigeant où la moindre erreur technique peut-être fatale"

- La justice donne raison au gouvernement du Royaume-Uni, le Groupe Réfugiés Chagos a décidé de faire appel

- Le festival Art et Union recherche des artistes

- Saint-Denis: cinquième édition de la Journée des Arts Martiaux et Sports de Combat ce dimanche 24 février

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée, des ondées l'après-midi

Sentier Augustave : "C'est un chemin exigeant où la moindre erreur technique peut-être fatale"

Deux chutes mortelles en un mois sur le même tronçon du sentier Augustave, deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années ont perdu la vie. Forcément, cela suscite des interrogations. Ce sentier situé à Mafate est particulièrement apprécié et fréquenté par les Réunionnais et les touristes. Un sentier géré par les services de l'office national des forêts en charge de la sécurisation de ce passage de haute montagne. Malgré une main courante, des escaliers et une rambarde, le sentier Augustave est-il particulièrement accidentogène ?

La justice donne raison au gouvernement du Royaume-Uni, le Groupe Réfugiés Chagos a décidé de faire appel

Coup de théâtre dans le dossier Chagos au Royaume-Uni, la Divisional Court a rendu le mercredi 13 février dernier sa décision. Elle indique que "le bien-fondé derrière une décision gouvernementale ne peut être une affaire de cour de justice. Dans une démocratie, cela ne relève que d'une affaire d'un gouvernement élu...". Selon Alain Dreneau, secrétaire du Comité Solidarité Chagos La Réunion, "c'est un jugement surréaliste" car la justice du Royaume-Uni s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce dossier. Le Groupe Réfugiés Chagos (GRC) a d'ores et déjà annoncé vouloir faire appel de cette décision. Sur un autre dossier, la Cour internationale de Justice (CIJ) devra rendre un avis sur le différend entre le Royaume-Uni et l'île Maurice concernant les îles Chagos. Port-Louis revendique la souveraineté de cet archipel britannique, séparé de son territoire en 1965. La décision est attendue avant la fin du mois de février.

Le festival Art et Union recherche des artistes

Originaires de Saint-Leu, les organisateurs du festival Art et Union souhaitent continuer d'oeuvrer pour la commune et de développer l'offre culturelle sur le territoire réunionnais. Après deux éditions dans des lieux culturels de la ville et toujours dans l'optique de valoriser le patrimoine, la troisième édition aura lieu au Musée Stella Matutina, lieu emblématique et riche en histoires " lontan ". Elle aura lieu les 20 et 21 avril 2019 au Musée Stella Matutina de Saint-Leu. Le festival recherche actuellement des artistes pour ce volet 2019, les candidatures sont à envoyer avant le 1er mars 2019.

Fourgon de police attaqué : Christophe Castaner dénonce une violence "insupportable"

"Insupportable" : l'attaque d'un fourgon de police samedi à Lyon lors d'une manifestation des "gilets jaunes", filmée depuis le véhicule par un CRS, a provoqué l'indignation de Christophe Castaner, ministrre de l'Intérieur ,pour qui la violence "n'est que d'un seul côté".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée ensoleillée, des ondées l'après-midi

Que voit Matante Rosina pour ce lundi 18 février ? Du soleil, de la chaleur, des nuages et des averses, et oui, tout cela sur une journée. Matante prendra son parapluie avec elle car le temps est changeant. Une matinée ensoleillé dans l'Ouest et vers Saint-Pierre. Un voile nuageux sur le reste de l'île, quelques ondées dans l'Est. En milieu de journée, ça se gâte, il fera lourd puis des averses partiront des hauts pour descendre sur le littoral.http://www.ipreunion.com/france-monde/reportage/2019/02/17/fourgon-de-police-attaque-l-interieur-denonce-une-violence-insupportable,97968.html