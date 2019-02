Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 37 minutes

Lors du dépouillement organisé le 6 février 2019, la liste liste commune de la Fédération Départementale des Syndicats Exploitants Agricoles (FDSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA) est arrivée en tête du scrutin. Ce lundi 18 février 2019, à l'issue du vote à bulletin secret lors de l'installation du nouveau président, c'est sans surprise Frédéric Vienne qui a été élu avec 25 vois pour 30 votants. Le préfet Amaury de Saint-Quentin, les députées Ericka Bareigts et David Lorion étaient également présents lors de cette intronisation. Frédéric Vienne est arrivé entouré de sa famille et notamment sa fille venue le soutenir. (photo d'illustration)

