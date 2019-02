Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Que voit Matante Rosina pour ce lundi 18 février ? Du soleil, de la chaleur, des nuages et des averses, et oui, tout cela sur une journée. Matante prendra son parapluie avec elle car le temps est changeant. Une matinée ensoleillé dans l'Ouest et vers Saint-Pierre. Un voile nuageux sur le reste de l'île, quelques ondées dans l'Est. En milieu de journée, ça se gâte, il fera lourd puis des averses partiront des hauts pour descendre sur le littoral.

