Ce lundi 18 février 2019, une réunion a eu lieu entre le collectif contre la digue de la Nouvelle route du littoral (NRL) et le président du conseil régional, Didier Robert. Les échanges ont duré plus de deux heures et demie. Chaque association membre du collectif a exposé ses revendications. Le président de Région a répondu sur plusieurs points dans un échange globalement détendu. A l'issue de cette rencontre il a été décidé de mettre en place un comité de pilotage chargé de trouver d'éventuelles solutions pour éviter la partie digue de la NRL. La structure regroupera le collectif, la Région et l'Etat. Une première réunion aurai dès le lundi 25 février à 10h. Didier Robert s'est engagé à fournir aux associations "tous les documents pour faire la transparence sur ce sujet"

