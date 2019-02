Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Deux chutes mortelles en un mois sur le même tronçon du sentier Augustave, deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années ont perdu la vie. Forcément, cela suscite des interrogations. Ce sentier situé à Mafate est particulièrement apprécié et fréquenté par les Réunionnais et les touristes. Un sentier géré par les services de l'office national des forêts en charge de la sécurisation de ce passage de haute montagne. Malgré une main courante, des escaliers et une rambarde, le sentier Augustave est-il particulièrement accidentogène ?

