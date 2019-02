Voici les principaux résultats sportifs du week-end du 15 au 17 février 2019. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Handball: 16 et 17ème journée de championnat

La dernière journée de championnat de 1ère division a eu lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouait vendredi soir pour le compte de la 17ème journée. Pas de changement en tête du classement, puisque la Cressonnière, le Tampon et St Pierre se sont tous les trois imposés dans leurs matches respectifs.

Saline – Cressonnière 27-30

St Pierre – Ste Marie 34-19

JSB – Joinville 27-25

Chateau Morange – HBCED nc

Possession – Tampon 17-28

Lasours – Bois de Nèfles 24-20

Côté féminin, on jouait samedi soir pour le compte de la 16ème journée. Pas de changement non plus en tête de classement mené par la Tamponnaise devant la Cressonnière et le Port.

St Pierre – St Louis 31-24

ASCES – Bois de Nèfles 18-34

St Joseph – Tamponnaise nc

Cressonnière – Rivièroise 45-18

Piton St Leu – St Denis 20-29

Port – JSB 35-26

Basketball: 15ème journée de championnat

La 15ème journée de championnat prénational masculin était programmée samedi soir. Avec un nouveau succès, le COM a pris provisoirement la tête du classement, devant St Paul (1 match de retard) et le BCD.

COM – Tamponnaise 69-66

BCD – St Pierre 76-57

AMML – St Leu 85-62

Etang Salé et St Paul étaient au repos.

Basketball: Poule des As féminine

La 2nde journée de la poule des As de la prénationale féminine a eu lieu ce samedi avec une seule rencontre programmée entre le BCD et le COM qui s'est soldée sur le score de 49 à 51, plaçant ansi provisoirement le COM en tête de classement.

Volleyball: 15ème journée de championnat

La 15ème journée du championnat régional 1 a eu lieu ce week end.

Côté masculin on jouait samedi soir. Bien qu'il était au repos, le TGV reste leader du championnat avec 13 victoires en 13 matches, devant le SDOVB pour 1 point et les Aigles blancs pour 6 points.

Aigles Blancs – St Leu 3-1

SDOVB – St Pierre 3-0

RCO – St Denis 0-3

Entre Deux – VB2CO 3-2

Côté féminin, on jouait samedi en fin de journée. Le TGV et le SDOVB se dispute toujours la tête du classement pour 1 point seulement, alors que St Denis, 3ème, est en retrait à 3 points.

TGV – Aigles blancs 3-0

SDOVB – VB2CO 3-0

Ste Marie - St Pierre 1-3

Ste Suzanne – St Denis 0-3

VTT: 3ème manche de la coupe régionale XC

La 3ème manche de cross country a eu lieu ce dimanche à Sainte Marie, organisée par le SMVC sur le site de Bois Madame. Sur un parcours de 3,5km à parcourir 7 fois, Julien Chane Foc (CCSL) s'est imposé pour la 3ème fois en autant de courses, ne laissant que les miettes à ses poursuivants du jour, Quentin Soubadou (VCE) auteur du meilleur départ, et Grégory Maillot (CCSL). Avec ce résultat, Chane Foc accentue un peu plus encore son avance en tête de la coupe régionale, avant de basculer sur la route pour la 1ère étape de la saison à St Louis début mars.

Course à pied: Championnat régional de cross

Le CAPP organise le championnat régional de cross long ce dimanche au stade Adrien Robert de la Plaine des Palmistes. Dans la course élite hommes, Thomas Ethève (COSPI) s'est imposé en 33'58 devant Attoumane Abdoul-had (ACEN) en 34'04 et Laurent Tsang Cheun Sze en 34'59. On regrette évidemment l'absence de David Hauss, présent sur le site mais qui n'a pu prendre le départ à cause d'un problème de licence... Côté féminin, le plateau était impressionnant. Julie Rivière (DA) l'emporte en 27'19 devant Fleur Santos Da Silva (DA) en 27'26 et Emma Métro (COSPI) en 27'35, soit un podium qui se tient en 16 secondes après 6,5km de course...

Dans les autres courses, Marcelle Puy domine la catégorie master femmes devant Anne Atia et Hortense Bègue. Côté masculin, Raymond Fontaine s'impose en master hommes devant Jean Marie Cadet et François Lebon. En juniors, Divesh Dyal et Julia De Pindray remportent leur course, tout comme Jonathan Chapelin et Rachel Wolf en cadets.

Athlétisme: Championnats de France élite

Les championnats de France élite ont eu lieu ce week end à Miramas avec quelques athlètes péi. Une semaine après son titre glané en espoirs, Fabrisio Saidy (DA) s'est imposé sur le double tour de piste indoor (400m) avec un chrono incroyable de 46"67! A seulement 19 ans, le St Pierrois s'empare du titre national élite, rien que ça. Côté féminin, Esther Turpin, championne de France en titre, s'est contentée de la seconde place derrière Solène Ndama qui a réalisé la 2ème performance tricolore de tous les temps au pentathlon hier... Enfin, Cindy Billaud a pris le bronze sur les 60m haies en 8"22.

Surf: Coupe espoir

La 1ère coupe espoir de la saison a eu lieu ce week end sur le spot des Brisants à Saint Gilles les bains. Les vainqueurs par catégories sont:

Bodyboard cadet: Timothée Denard (SLSC)

Bodyboard minimes: Milo Lautier (RSC)

Bodyboard ondines: Justine Delage (SLSC)

Surf minimes: Nael Ait Bounour (SLSC)

Surf benjamins: Toan Dubourg (SLSC)

Surf cadets: Louis Tabère Allamelou (RSC)

Surf juniors: Sam Lemaire (SLSC)

Longboard espoirs: Timothée Dénard (SLSC)

Longboard ondines: Macy Machado (RSC)

Volleyball: Promovolley étape 7

La septième étape du championnat de volley loisir 2018-2019 était organisée ce dimanche à St Paul complexe du centre. Une journée qui a commencé sous un très chaud soleil toute la matinée pour les garçons qui jouaient à l'extérieur et qui chauffait le gymnase où ont évolué les 8 équipes féminines toute la journée. Malheureusement un orage a perturbé l'après midi obligeant à jouer toutes les finales masculines dans le gymnase et provoquant l'arrêt de tous les matchs de la poule de classement. Les équipes sont donc classées 7ème ex aequo.

En féminines, les ST PAULETTES récidivent et s'imposent en formule mini championnat en gagnant leurs 7 matchs dont 3 sur la plus petite marge. De quoi donner des regrets à leur dauphines, dans l'ordre ZEMBROCAL et AMIS CAYENNE, 5 victoires et VBC ST DENIS et STE SUZANNE 4 victoires. Suivent VBSP SOLEIL, VOLKANIK et TGV2. Au classement général, pas de changement, même si ZEMBROCAL accentue encore son avance sur VBC ST DENIS et ST PAULETTES s'installent en 3ème place devant VBSP SOLEIL, seulement sixième sur cette étape.

En Masculins, VC CILAOS récidive aussi et toujours face au leader de plus en plus contesté du général, AVIRONS JEUNES. SMVB s'offre le podium face au VBC ST DENIS qui avait soufflé la place en 1/2 finale à VL RAVINOIS, coupable de n'avoir pu conclure son match. Une absence

remarquée, celle de TAMPON GV qui perd sa place sur le podium du général au profit de SMVB et est même dépassé par VL RAVINOIS et GECKO 1. Un classement général toujours dominé par AVIRONS JEUNES et CILAOS à 5 points.

Prochains rendez vous, la suite du championnat 2018-2019, le 10 MARS aux AVIRONS.

Tennis de table: 2ème journée de sélection

La 2ème journée de sélection de la ligue réunionnaise de tennis de table en vue des prochians JIOI 2019 a eu lieu ce week end et a permis à 4 joueurs de rejoindre l'équipe régionale. Il s'agit de Julien BORDES (club de Sainte-Marie) et Sébastien MAILLOT (club de Sainte-Marie) chez les messieurs et Doriane LE BAIL (club de la Cressonnière) et Nisha ALLAIN , 17 ans (club du Tampon) chez les féminines. A ce jour, 5 garçons et 5 filles ont été sélectionnés pour les jeux des îles. Le dernier tour de sélection aura lieu le 31 mars à La Montagne. 1 seul joueur et 1 seule joueuse seront sélectionnés pour atteindre le quota de 6 garçons et 6 filles.

sp/www.ipreunion.com