BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi 19 février



- [PHOTOS/VIDEO] Volcan : l'éruption est déjà terminée

- Alors qu'il alertaient sur des irrégularités supposées : deux pêcheurs convoqués au Tribunal pour avoir bloqué un bateau au Port-ouest

- Saint-Denis fait le tour du monde des arts martiaux au gymnase de Champ Fleuri

- Pacours d'insertion : une Réunionnaise en Angleterre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des petites averses l'après-midi

[PHOTOS/VIDEO] Piton de la Fournaise : l"éruption est déjà terminée

A peine réveillé et déjà rendormi. L'éruption du Piton de la Fournaise s'est arrêtée à 22 heures ce lundi 18 février 2019. Elle avait commencé à 9h48 le même jour. Il n'y aura donc eu que quelques heures de spectacle. Deux fissures éruptives s'étaient ouvertes sur le flanc est du massif volcanique à proximité du cratère Dolomieu. Projetée à une trentaine de mètres de haut par une dizaine de fontaines, la lave, très fluide, avait tout de suite dévalé les grandes pentes pour le plus grand bonheur des admirateurs de la Fournaise qui, comme à chaque éruption sont tout de suite venus assister au show. Il s'agissait de la première éruption de l'année. Le volcan s'était réveillé à quatre reprises en 2018. Imaz Press vous propose de revoir toutes les images de cette belle et brève éruption

Alors qu'il alertaient sur des irrégularités supposées : deux pêcheurs convoqués au Tribunal pour avoir bloqué un bateau au Port-ouest

Cinq jours. Cinq jours que le bateau convoyeur "l'Île Sainte-Marie" battant le pavillon malgache est amarré au Port-ouest. Cinq jours que des pêcheurs Réunionnais l'empêchent de décharger son poisson. Sur le quai, ils dénoncent le manque de contrôle : "C'est une véritable passoire", alertent-ils, on entrerait au Port-ouest comme dans un moulin. Ni les services vétérinaires, ni les douanes n'ont contrôlé la cargaison. Et la situation semble bloquée... Ironie du sort, Yannis Latchimy, l'un des pêcheurs à l'origine de l'action et Bertrand Baillif, président du Comité des Pêches sont convoqués au Tribunal de Grande Instance ce mardi 19 février 2019. On leur reproche de bloquer un bateau, qu'ils jugent complétement hors la loi...

Saint-Denis fait le tour du monde des arts martiaux au gymnase de Champ Fleuri

La cinquième édition de la Journée des arts martiaux et sports de combat aura lieu ce dimanche 24 février 2019 au gymnase de Champ Fleuri (Saint-Denis). Durant toute la journée c'est un véritable tour du monde des différentes disciplines qui sera proposé : Chine, Japon, Indonésie, Vietnam, Philippine, Etats-Unis, Europe, Brésil... Plus d'une vingtaine d'associations dionysiennes seront présentes et proposeront des initiations et des démonstrations sur les deux tatamis et deux rings prévus à cet effet. Organisée par Fanm dobout cette journée réunit tous les clubs et associations d'arts martiaux et sports de combat affiliés à l'OMS de Saint-Denis. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs

Pacours d'insertion : une Réunionnaise en Angleterre

Beaucoup de monde et d'émotion le jeudi 14 février 2019 au siège du Rotary Club de Saint-Pierre Tampon, où Ludivine Maho, une Saint-Louisienne de 24 ans, a reçu des mains de Gérard Noël, président du Rotary Club de Saint-Pierre, le chèque lui permettant de financer une année de formation-emploi en Angleterre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des petites averses l'après-midi

Matante Rosina est contente, elle dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce mardi 19 février 2019. En effet, il y aura du soleil le matin et des petites averses dans l'après-midi. Et chez vous c'est comment ? Dites-le vite à Matante Rosina