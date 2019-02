Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Il n'y a toujours aucune nouvelle de Martin Pennica. Ce jeune réunionnais de 24 ans, interne en médecine ORL à Bordeaux n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du vendredi 18 au samedi 19 janvier 2019. Il sortait alors de discothèque. "C'est dur pour sa famille à qui on pense beaucoup, pour ses proches, pour ses amis. On est tous bouleversés. Le pire c'est de ne rien savoir. En plus, tout le monde apprécie Martin", confie Thomas, un camarade de promotion du jeune homme cité par leparisien.fr.

