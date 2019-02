Cinq jours. Cinq jours que le bateau convoyeur "l'Île Sainte-Marie" battant le pavillon malgache est amarré au Port-ouest. Cinq jours que des pêcheurs Réunionnais l'empêchent de décharger son poisson. Sur le quai, ils dénoncent le manque de contrôle : "C'est une véritable passoire", alertent-ils, on entrerait au Port-ouest comme dans un moulin. Ni les services vétérinaires, ni les douanes n'ont contrôlé la cargaison. Et la situation semble bloquée... Ironie du sort, Yannis Latchimy, l'un des pêcheurs à l'origine de l'action et Bertrand Baillif, président du Comité des Pêches sont convoqués au Tribunal de Grande Instance ce mardi 19 février 2019. On leur reproche de bloquer un bateau, qu'ils jugent complétement hors la loi...

"Je suis convoqué à 15h30 au Tribunal de Grande Instance. J'ai empêché d'accoster le bateau," rit ironiqument le président du Comité des pêches. "Et si moi je porte plainte sur contrebande, sur du poisson qui est débarqué sur le territoire en toute illégalité ? Belle République !"

L’histoire aurait pourtant pu passer inaperçue. Un navire convoyeur malgache entre au Port-ouest au beau milieu de la nuit, sur les coups de trois heures vendredi 15 février 2019. "L’Île Sainte-Marie" est un habitué de La Réunion, il vient décharger ses cales, pleines de poissons, pêchés par différents bateaux malgaches. Des pêcheurs de La Réunion l’en empêchent. Ils se demandent si tout est en règle… Ni contrôle de douane, ni contrôle vétérinaire ne sont faits. Les pêcheurs dénoncent et attaquent, parlent de concurrence déloyale, d’impossibilité de tracer les produits, évoquant même des problèmes sanitaires. Selon eux, cette situation n’est pas inédite, elle est juste devenue normale. Et cinq jours plus tard, mardi 19 février, la situation n’a pas bougé, pas bougé d’un pouce.

"Nos petits pêcheurs sont en train de s'éteindre"

"Il y a zéro contrôle, pas de douane, martèle Yannis Latchimy. C'est inadmissible. Un bateau battant pavillon malgache ne peut pas entrer dans un port de La Réunion, un port français comme ça!" Et pourtant, l’Île Sainte-Marie est bien à quai, en attente d’être déchargé. Le pêcheur est exaspéré : "nos petits pêcheurs sont en train de s'éteindre, sur 600 il n'en reste que 80 actifs. Aujourd'hui le marché déloyal c'est qu'un poisson qui arrive comme ça, il est en train de tuer tous les petits pêcheurs."

Sur les étales et dans les grandes surfaces, du poisson "Océan Indien" et non "Madagascar" "Il y a une tromperie du consommateur, s'énerve Bertrand Baillif. J’ai déjà alerté les douanes sur ce problème l’année dernière, je n’ai jamais eu de réponse. C’est révoltant !"

Pour la douane, c'est chaque chose en son temps...

"Les poissons pêchés en dehors des eaux françaises doivent passer par nous," affirme la direction des douanes. "Avant de décharger quelque chose, tout doit être déclaré dans un manifeste qui sert à dire "voilà tout ce que j’ai à bord", et par principe tout est noté, ajoute-t-elle. Si nous montons à bord et que nous trouvons quelque chose d’illicite, nous saisissons…On fait notre travail avec des analyses de risques, en fonction du degré de risque…"

Mais chaque chose en son temps… "Avant de faire cette déclaration en douane pour payer les droits et taxes, les produits animaux doivent d’abord être contrôlés par les services vétérinaires, situés au Port-est. Nous devons ainsi avoir l’aval des vétérinaires pour déclarer en douane."

Cependant, le bateau est amarré au Port-ouest et non au Port-est… "Tout est à l’envers, souffle le président du Comité des pêches. Et ça fait dix ans que c’est comme ça !" Et ce n’est apparemment pas un problème : la marchandise sera transportée, par camion frigorifique sur un peu plus de 4 kilomètres… et tout paraît normal. "Il n’y a pas de cas particulier, ce bateau est traité au même titre que les autres. D’un point de vu matériel, il n’y a pas les moyens de faire les contrôles vétérinaires sur place au moment du débarquement."

Mais alors pourquoi ce bateau n'a pas accosté directement au Port-Ouest? Là où sa marchandise peut être contrôlée sans problème ? "C’est vraiment du ressort de la douane et des services de l’Etat…" répond d’abord la Capitainerie du Port, avant d'ajouter : "Nous avons tous les jours des porte-conteneurs. Ils ont la priorité, le Port-est est consacré essentiellement à cette activité commerciale, pas à la pêche."

De la drogue ? "Ça se saurait!"

Et du côté de la gendarmerie ? La question ne se pose même pas : un bateau de commerce, ça ne les concerne pas... "Et s'il transportait de la drogue je peux vous assurer que ça se saurait, précisent les gendarmes. Les trafiquants sont pistés bien en amont. Avant qu’il y ait un bateau qui entre peinard dans le Port et qui décharge sa cargaison de drogue, il va encore se passer quelques dizaines d’années." Ah, et bien nous sommes rassurés.

Mais notre enquête est bloquée, faute de réponse des services vétérinaires. La suite, peut-être au prochain épisode. En attendant le bateau lui, est toujours à quai, toujours pas déchargé. Quand aux 3-4 tonnes de poisson dans les cales...

