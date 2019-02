Une "boule de feu", un "gros boum", "ça allait très vite"... Mais qu'est ce qui a traversé le ciel mahorais la nuit dernière ? La population était très inquiète, la Préfecture du 101ème département français se posait lundi 18 janvier 2109 des questions : "A ce stade, aucune explication n'a pu être fournie. Tous les services de l'État sont mobilisés afin de trouver une explication par rapport à ce phénomène." Ce mardi matin, la thèse d'une chute d'une météorite en mer, relativement "éloignée des côtes" semble privilégiée, indique la Préfecture dans un communiqué.

Sur les réseaux sociaux, les Mahorais s'interrogent. Certains parlent d'une "boule de feu", "d'une lumière intense", d'un "gros boum". D'autres pensent qu'une météorite vient de s'écraser sur l'île...

🔴 EXPLOSION - Une très forte déflagration a été entendue à #Mayotte il y a moins d'une heure. Les maisons ont tremblé, plusieurs témoins rapportent avoir vu une énorme lumière. Certaines sources évoquent une météorite, plus d'informations à venir. #explosion (📸 @Bee_Mondroha) pic.twitter.com/FM6qd0kXZG — La Plume Libre (@LPLdirect) 18 février 2019

Putain il y a une météorite qui est tombé sur Mayotte je crois — Tumpa khayyamovic (@khayyamovic) 18 février 2019

Ceux qui sont à Mayotte, donnez des nouvelles lorsque vous en avez svp 😭 — Nadia 🇾🇹 (@NadiaAnridhoine) 18 février 2019

Une chute de météorite en mer ?

"Des vitres ont explosé, des maisons ont tremblé" témoignent des internautes... Très vite la Préfecture réagit et annonce mobiliser tous les services de l'Etat "afin de trouver une explication par rapport à ce phénomène". Mardi 19 janvier, dans un communiqué, elle explique que la chute d’une météorite en mer "relativement éloignée des côtes mahoraise" serait responsable : "La préfecture s’efforce de confirmer cette hypothèse par le biais d’autres structures scientifiques comme les observatoires astronomiques de la zone et de définir avec plus de précision le point d’impact".

