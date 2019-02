BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 20 février



Volcan : c'est toujours l'éruption

Depuis 17 heures ce mardi 19 février 2019 le Piton de la Fournaise est de nouveau en éruption. Le volcan , qui semble vouloir jouer les divas capricieuses, s'était réveillé lundi à 9 heurs 48. Il s'était rendormi le même jour à 22 heures. Et le voila de nouveau actif. La lave jaillit d'une ou plusieurs fissures sont ouvertes sur flanc est du Dolomieu, un peu plus bas que que celles ouvertes lundi . La préfecture a annoncé le passage en alerte 2-2 à 18h30 mardi et l'accès à l'enclos est totalement interdit au public jusqu'à nouvel ordre. Les admirateurs de la Fournaise ont toutefois ous se consoler en admirant le spectacle depuis la RN2

Port ouest : le déchargement des poissons "n'est pas systématiquement contrôlé"

Après six jours de blocage sur les quais du Port-ouest, le bateau convoyeur malgache l'Ïle Sainte-Marie a pu déchargé sa cargaison sous la protection des forces de l'ordre, mardi 19 février 2019. Les pêcheurs indignés, protestaient depuis vendredi 15 février contre des "irrégularités" des contrôles des douanes et des services vétérinaires. "C'est une véritable passoire", alertaient-ils au sujet de l'enceinte portuaire. Suite et fin de l'histoire ? Après les douanes, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) de La Réunion a répondu aux questions d'Imaz Press.

Prix Célinème 2019 : Dernier jour pour les inscriptions

Si vous êtes une femme, artiste amateur dans la peinture, la sculpture ou la photographie, vous avez une dernière chance de vous inscrire pour le Prix Célimène 2019. Initialement fermées au 15 février, les inscriptions ont été prolongées de quelques jours pour les retardataires. Depuis 15 ans maintenant, à l'occasion de la Journée du Droit des Femmes, Conseil Départemental de La Réunion attribue ce prix récompensant la créativité des femmes artistes de l'île. Les inscriptions en ligne se termine ce 20 février et le dépôt des oeuvres est fixé au mardi 26 février 2019 à 16 heures.

[PHOTOS] Saint-Paul - Plus de 3000 personnes aux festivités du Nouvel An chinois

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Saint-Paul, la Fédération des Associations Chinoises (FAC) et l'Amicale de l'École Franco-Chinoise (AEFC) ont organisé les festivités du Nouvel An Chinois en ville de Saint-Paul et sur la place du Débarcadère. Plus de 3000 personnes ont ainsi déambulé en centre-ville et au front de mer afin de découvrir toute la culture de l'empire du milieu. Entre le riz cantonnais géant, les stands de massages, la danse des lions et des dragons, le festifood chinois et les prestations scéniques en soirée, petits et grands ont pu profiter d'une ambiance festive et colorée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée d'été avec soleil et nuages dans la hauts

Matante Rosina apprécie l'été, d'ailleurs le temps sera un temps estival avec une belle matinée sur l'ensemble de l'île dès le début de journée. Au fil de la journée, les nuages se forment dans les hauteurs entre Saint-Pierre et Dos d'âne. De petites averses sont a prévoir pour l'après-midi.