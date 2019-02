Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Ce mercredi 20 février, le recteur Vélayoudom Marimoutou en compagnie du Jérôme Fournier directeur de la DJSCS (Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) ont remis les labels Générations 2024 à 18 établissements scolaires de la Réunion. Ce label valorise les actions et partenariats établis par les écoles ou les établissements scolaires pour développer des passerelles entre les mondes scolaire et sportif du territoire. Avec pour objectif d'encourager la pratique physique et sportive des jeunes, les projets proposés pour ce label intègrent également les valeurs de la République, les principes d'égalité, de citoyenneté, d'inclusion des personnes en situation de handicap et de lutte contre les discriminations.

