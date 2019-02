Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Après six jours de blocage sur les quais du Port-ouest, le bateau convoyeur malgache l'Ïle Sainte-Marie a pu déchargé sa cargaison sous la protection des forces de l'ordre, mardi 19 février 2019. Les pêcheurs indignés, protestaient depuis vendredi 15 février contre des "irrégularités" des contrôles des douanes et des services vétérinaires. "C'est une véritable passoire", alertaient-ils au sujet de l'enceinte portuaire. Suite et fin de l'histoire ? Après les douanes, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) de La Réunion a répondu aux questions d'Imaz Press.

