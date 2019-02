BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 21 février



- Volcan : la lave comme vous ne l'avez jamais vu (ou presque)

- Lagon: l'eau est trop chaude, les coraux suffoquent

- 50 réunionnais tirés au sort pour participer aux travaux de l'observatoire des prix

- Challenges des Créateurs : les portraits des finalistes de l'édition 2018

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin au soleil et des orages dans le courant de la journée

Volcan : la lave comme vous ne l'avez jamais vu (ou presque)

Une caméra thermique pour mieux capter une série de mesures en survolant le volcan, c'est ce que font régulièrement es scientifiques de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Ce mercredi 290 février c'est le volcanologue Nicolas Villeneuve qui a filmé la coulée en compagnie d'Imaz Press. Explications

Lagon: l'eau est trop chaude, les coraux suffoquent

Fortes pluies, coulées de boue, cyclones... et hautes températures. Les coraux sont en souffrance. Dans le lagon à Saint-Leu, Etang-Salé et à la Saline-les-Bains, ils suffoquent, perdent de leurs couleurs et blanchissent tout doucement... Si le phénomène est pour le moment réversible et pas forcement synonyme de mort, il révèle surtout un mauvais état de santé du corail...

50 réunionnais tirés au sort pour participer aux travaux de l'observatoire des prix

C'était une annonce de la ministre Anick Girardin lors de son passage à La Réunion lors de la mobilisation des Gilets Jaunes. Elle a ainsi proposé que l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion associe à ses travaux un panel de 50 Réunionnais tirés au sort. Le tirage s'est fait parmi les personnes qui se seront portées candidates au terme d'une campagne de mobilisation initiée par l'État. L'appel à candidature lancé le 1er février a permis à 1619 Réunionnais de s'inscrire pour participer aux travaux. Le tirage au sort a lieu ce jeudi 21 février à 11h30 à la préfecture de Saint-Denis sous contrôle d'un huissier.

Challenges des créateurs : les portraits des finalistes de l'édition 2018

Le Challenge des créateurs valorise des responsables de petites entreprises locales pour qui la création de leur activité a permis leur insertion professionnelle. Pour cette 21ème édition, 14 finalistes s'affrontent dans 7 catégories. Le Département a consacré plusieurs vidéos de ces entrepreneurs qui font dès aujourd'hui La Réunion de demain. Initialement prévue au mois de novembre, la finale a été repoussée au vendredi 22 février 2019 à cause de la mobilisation des gilets jaunes. Voici les portraits des finalistes et les projets qu'ils portent à travers ce challenge.

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin au soleil et des orages dans le courant de la journée

Matante Rosina prévoit une journée similaire à la précédente, un beau soleil couvre une très grande partie de La Réunion le matin. Ça sera un peu plus couvert au Nord, et dans le courant de la matinée des nuages se forment dans les hauts et l'intérieur du département. L'après-midi des averses et des orages sont au programme de Saint-Philippe à Saint-Paul en passant par les cirques. Un vent modéré sera orienté sur le nord et la mer sera peu agitée. Il y aura une houle de 1m à 1,50m.