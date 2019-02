Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Pour ce jeudi 21 février 2019, Matante Rosina prévoit une journée similaire à la précédente, un beau soleil couvre une très grande partie de La Réunion le matin. Ça sera un peu plus couvert au Nord, et dans le courant de la matinée des nuages se forment dans les hauts et l'intérieur du département. L'après-midi des averses et des orages sont au programme de Saint-Philippe à Saint-Paul en passant par les cirques. Un vent modéré sera orienté sur le nord et la mer sera peu agitée. Il y aura une houle de 1m à 1,50m.

Pour ce jeudi 21 février 2019, Matante Rosina prévoit une journée similaire à la précédente, un beau soleil couvre une très grande partie de La Réunion le matin. Ça sera un peu plus couvert au Nord, et dans le courant de la matinée des nuages se forment dans les hauts et l'intérieur du département. L'après-midi des averses et des orages sont au programme de Saint-Philippe à Saint-Paul en passant par les cirques. Un vent modéré sera orienté sur le nord et la mer sera peu agitée. Il y aura une houle de 1m à 1,50m.