C'était une annonce de la ministre Anick Girardin lors de son passage à La Réunion lors de la mobilisation des Gilets Jaunes. Elle a ainsi proposé que l'observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion associe à ses travaux un panel de 50 Réunionnais tirés au sort. Le tirage s'est fait parmi les personnes qui se seront portées candidates au terme d'une campagne de mobilisation initiée par l'État. L'appel à candidature lancé le 1er février a permis à 1619 Réunionnais de s'inscrire pour participer aux travaux. Le tirage au sort a lieu ce jeudi 21 février à 11h30 à la préfecture de Saint-Denis sous contrôle d'un huissier.

Qui sont les candidats ?

Les personnes sélectionnées sont des résidents de La Réunion et majeurs. Du 1er février au 15 février 2019 inclus, 1619 candidatures ont été présentées, dont celles de 686 femmes et de 933 hommes.

Comment sont désignés les membres qui participeront aux travaux de l'OPMR ?

• 48 membres à raison de 2 personnes, avec une parité femme–homme, pour chacune des 24 communes de l’île, par tirage au sort parmi les candidats de chacune de ces communes ;

• 2 membres, avec une parité femme–homme, par tirage au sort parmi l’ensemble des candidatures.

Le tirage au sort aura lieu jeudi 21 février 2019 à 11h30 à l’hôtel de la préfecture, sous le contrôle de Maître Marc Tai-Leung, huissier de justice.

Engagement

Chaque candidat devra mentionner son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse à La Réunion, ses coordonnées téléphoniques et / ou de messagerie électronique. La candidature vaut engagement à participer aux travaux en association avec l’Opmr.

L'OPMR, c'est quoi

L’observatoire des prix, des marges et des revenus de La Réunion (Opmr) est l’un des sept observatoires existants dans les départements et territoires d’outre-mer. Institué par le décret n°2007-662 du 2 mai 2007, il a pour mission d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus, et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

