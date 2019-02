Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

En 2018, les prix se sont envolés, c'est ce qu'indique le dernier bilan de l'INSEE. Nous publions le communiqué tel quel. À La Réunion, les prix à la consommation des biens et services augmentent en moyenne de 1,8 % en 2018, soit l'inflation la plus élevée depuis 2012. Cette hausse des prix résulte de la conjugaison de la poursuite de l'augmentation des prix des produits pétroliers, de la forte augmentation des prix des produits frais consécutive aux intempéries de début d'année et du relèvement des tarifs du tabac et des services. À l'inverse, les tarifs des transports aériens, les prix dans l'habillement et les chaussures et ceux des produits de santé sont en recul. En France, hors Mayotte, l'inflation est comparable à celle de La Réunion : + 1,9 %.

En 2018, les prix se sont envolés, c'est ce qu'indique le dernier bilan de l'INSEE. Nous publions le communiqué tel quel. À La Réunion, les prix à la consommation des biens et services augmentent en moyenne de 1,8 % en 2018, soit l'inflation la plus élevée depuis 2012. Cette hausse des prix résulte de la conjugaison de la poursuite de l'augmentation des prix des produits pétroliers, de la forte augmentation des prix des produits frais consécutive aux intempéries de début d'année et du relèvement des tarifs du tabac et des services. À l'inverse, les tarifs des transports aériens, les prix dans l'habillement et les chaussures et ceux des produits de santé sont en recul. En France, hors Mayotte, l'inflation est comparable à celle de La Réunion : + 1,9 %.