BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 22 février 2019



- La vie est de plus en plus chère à La Réunion, c'est l'INSEE qui le dit

- Visite ministérielle : Gabriel Attal à La Réunion pour deux jours

- Dix nouveaux artistes en résidence pour valoriser La Réunion

- Éducation nationale : les syndicats en colère appellent à la grève

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites pluies en milieu de journée

La vie est de plus en plus chère à La Réunion, c'est l'INSEE qui le dit

En 2018, les prix se sont envolés, l'inflation est trois supérieure à celle de 2017. Une flambée qui s'explique par plusieurs facteurs; internationaux, nationaux et locaux. Quant aux postes de dépenses concernés, ce sont souvent ceux qui pèsent le plus lourd dans les porte-monnaie des Réunionnais, les services, l'alimentation, les carburants. Dans cette étude, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) indique qu'il y a eu des baisses notamment dans la communication et le transport aérien mais cela n'aura pas suffi à contrecarrer cette inflation record de 1,8%. Les prix ont bondi, une situation que les Réunionnais n'avaient plus connue depuis 2012.

Visite ministérielle : Gabriel Attal à La Réunion pour deux jours

Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, sera en visite à La Réunion les vendredi 22 et samedi 23 février 2019. Son séjour sera "consacrée à l'engagement des jeunes" indique la préfecture

Dix nouveaux artistes en résidence pour valoriser La Réunion

Le Département a mis en place en 2017 les Résidences "Patrimoine et Création". C'est un dispositif original de soutien à la création artistique et de valorisation du patrimoine. Après une première édition réussie, dix nouveaux artistes animeront les différentes structures du Département avec des projets en relation avec les 170 ans de l'abolition de l'esclavage. L'objectif est de donner plus de visibilité aux équipements culturels départementaux, soutenir la création artistique en offrant des conditions d'expression, de formation et de recherche et également d'ouvrir la démarche sur les publics en lui faisant partager les étapes du travail artistique sur le processus de création d'une oeuvre. Les dix artistes restent en résidence six mois dans les différents musées et établissements gérés par le département.

Education nationale : les syndicats en colère appellent à la grève

Deuxième heure supplémentaire obligatoire, suppressions de postes, ParcourSup, réforme du lycée... L'intersyndicale composée de SNES-FSU Réunion avec la FSU Réunion (SNES-FSU, SNUEP-FSU, SNEP-FSU, SNUipp-FSU...) SUD Éducation, FO, SE-UNSA, SNALC et SGEN-CFD se donnent rendez-vous ce vendredi 22 février 2019 à 14 heures devant le Rectorat et appellent à la grève.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des petites pluies en milieu de journée

Matante Rosina va s'accrocher à son parapluie ce vendredi 22 février 2019. Elle a vu dans le fond de son pilon qu'il y aurait du soleil le matin mais que des averses arriveront dès le milieu de journée. Et chez vous c'est comment ?