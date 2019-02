Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Le Bouclier qualité prix 2019 aura une saveur très particulière. Pour leurs négociations, les acteurs de la production et de la distribution ont dû prendre en compte deux critères et pas des moindres : le mouvement des Gilets jaunes dont l'une des principales revendications concerne la vie chère et les " consignes " d'Annick Girardin lors de sa dernière visite dans l'île. La ministre des Outre-mer réclamait une baisse de 10% sur le BQP, plus de produits locaux et que les 20 produits les moins vendus soient remplacés par des produits équivalents mais de gamme supérieure. Après deux mois et demi de négociations, les services de l'État, les importateurs, les producteurs locaux et les représentants de la grande distribution ont trouvé un terrain d'entente mais arriveront-ils à satisfaire tout le monde ? La liste du BQP 2019 sera dévoilée au grand public ce vendredi 22 février après-midi en préfecture et elle est très attendue.

