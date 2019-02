Le mardi 19 février, à proximité du collège Jules Reydelet dans le Bas de la Rivière à Saint-Denis, un jeune garçon de 13 ans a été agressé. Un groupe d'une dizaine de jeunes fait subir à la victime un harcèlement moral depuis au minimum décembre dernier selon la soeur du jeune collégien. Mardi dernier, la violence est montée d'un cran avec une altercation physique où deux autres collégiens ont frappé à plusieurs reprises la victime. La mère du jeune collégien indique qu'il a reçu plusieurs coups de poing entrainant une Incapacité Temporaire et Totale de Travail (ITT) de deux jours. L'information a été remontée au rectorat qui informe que les deux agresseurs ont été identifiés et exclus temporairement du collège. La mère de famille a déposé une plainte au commissariat Malartic. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au collège Jules Reydelet situé dans le quartier du Bas de la Rivière à Saint-Denis, un jeune garçon de 13 ans subit un harcèlement depuis la fin de l’année dernière. Sa sœur, que nous avons interrogée, indique " Une fois par semaine, cette bande le provoque et demande de se battre, il refuse toujours de céder aux provocations ". Mardi 19 février dernier, à la sortie des cours à 16h30, la bande décide de suivre le jeune collégien sans lui laisser le choix. La bande composée d’une dizaine de personne entoure la victime et réitère les menaces de bagarre. Un collégien l’attaque et le frappe au visage, le jeune homme se défend alors et une autre personne du groupe intervient et les coups continuent. Contacté la mère du collégien agressé explique " il a reçu plusieurs coups de poing au visage, devant de nombreux témoins et personne n’est intervenu ". L’origine de l’altercation est inconnue.

Après cette rixe, des collégiens de la bande lui donnent à nouveau rendez-vous au gymnase situé un peu plus loin afin de poursuivre " le combat ". La victime parvient à s’enfuir et à se réfugier dans un garage à proximité de la scène. Il rentrera chez lui où il décrira la scène à sa mère. Elle a déposé plainte le soir même au commissariat Malartic après être passé chez le médecin qui a délivré une ITT de 2 jours. Le jeune garçon présente des hématomes au visage après avoir reçu des coups à répétition.

Dès le mercredi matin, la mère se rend au collège afin de s’expliquer avec le chef d’établissement. Selon elle, la rencontre fut bref et elle n’obtient pas le nom des agresseurs. " Il a dit que les élèves seront renvoyés 2 jours, jeudi et vendredi. Mais mercredi ils étaient en cours ". Cette maman indique que cet établissement est connu pour être violent. " Tous les élèves sont au courant et il y a souvent des bagarres en dehors du collège ". Elle rapporte également qu’une jeune fille a été agressée il y a quelques mois et qu’elle est repartie avec les pompiers. Nous n’avons pas pu vérifier cette information.

Du côté du rectorat, la communication informe que cet incident a été remonté par le principal du collège Jules Reydelet. " Une bagarre s’est déroulée, mais pas aux abords du collège plutôt à une centaine de mètres ". Le chef d’établissement a recherché les élèves impliqués et a informé les services de police de cette agression. " Il y a eu des sanctions (à l’encontre de deux élèves ndlr) parce qu’ils se sont battus ".

Après cette agression, le jeune garçon est choqué " Il parle pas trop, il est un peu renfermé " déclare sa maman. Elle rajoute qu’il s’est déjà fait " entouré " devant une boutique du quartier par cette même bande. Pourtant, c’est bien la première fois que la violence devient physique à son encontre. " Il est traumatisé, il ne veut plus aller à l’école ". Selon la mère, le collège met sous pression les élèves et le personnel. Elle pense que le principal ne prend pas assez la mesure des violences entre élèves. " Il y a des témoins, des élèves, des personnes aux abords des riverains " et " il minimise cette bagarre " indique-t-elle.

Le jeune homme sera suivi par un psychologue et n’est pas retourné au collège le vendredi 22 février, car il est encore choqué. La maman souhaite poursuivre l’action, elle a pris rendez-vous au tribunal afin de discuter de la suite des poursuites judiciaires de cette agression. Elle sera bientôt contacté par le procureur : "Le procureur va voir s'il poursuit l'enquête". Elle rajoute qu'elle n'a pas été encore reçu par le collège Jules Reydelet pour discuter avec le personnel et la direction ou avoir une confrontation avec les parents des autres élèves. " On ne souhaite pas en rester là " conclue-t-elle.

