Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, sera en visite à La Réunion les vendredi 22 et samedi 23 février 2019. Son séjour sera "consacrée à l'engagement des jeunes" indique la préfecture

Ce vendredi, Gabriel Attal "rencontrera les chefs de file du Programme d’investissements d'avenir jeunesse, autour des actions menées sur l’île. Puis, il ira à la caserne Lambert pour déjeuner avec les jeunes en service militaire adapté (RSMA) et de l'école de la 2ème chance (E2C)" précise la préfecture.

L'après-midi, Gabriel Attal se déplacera au Port pour des échanges au foyer des jeunes travailleurs et au centre culturel Village Titan.

Le samedi, il ira à Saint-Paul pour échanger avec une association d'insertion des jeunes par le sport. "Il visitera l'épicerie solidaire étudiante de Saint-Denis – et pourra échanger autour des conditions de vie et d’études des jeunes réunionnais – et rencontrera les jeunes ambassadeurs des droits des enfants (volontaires en service civique)" note la préfecture.

Il retrouvera des jeunes étudiants et des jeunes du Pôle réunionnais organisation développement innovation jeunesse pour un échange dans le cadre du Grand Débat National.

• Le programme

• Vendredi

9h30 : arrivée à l'aéroport Roland Garros, Sainte-Marie

11h : rencontre avec les chefs de file du PIA jeunesse

1 h30 : déjeuner avec les jeunes du RSMA et de l'E2C Caserne Lambert, Saint-Denis

16h: visite du foyer des jeunes travailleurs au Port

18h15: visite du centre culturel Village Titan au Port

• Samedi

10h : visite d'une association d'insertion des jeunes par le sport à Saint-Paul

15h15 : visite de l'épicerie solidaire étudiante à Saint-Denis

Rencontre avec les jeunes ambassadeurs des droits des enfants Échange avec les étudiants et le collège de PRODIJ dans le cadre du Grand débat national à l'Université à Saint-Denis