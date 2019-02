Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Les inégalités entre les plus bas et les plus hauts patrimoines sont fortes : à La Réunion les 10 % les plus pauvres possèdent 1 200 euros de patrimoine en moyenne contre 1 million d'euros pour les 10% les plus riches. Les ménages à faible patrimoine sont particulièrement nombreux, tandis que ceux ayant un patrimoine élevé sont presque aussi riches qu'en métropole hors Île-de-France. Les 40 % les plus modestes ont ainsi trois fois moins de patrimoine qu'en province : 9 000 euros en moyenne contre 27 000 euros. En revanche, les plus aisés y sont presque aussi riches qu'ailleurs. Les 10 % les plus riches détiennent la moitié du patrimoine, alors que les 40 % des Réunionnais les plus modestes n'en détiennent que 2 %. Ces inégalités de patrimoine proviennent essentiellement d'un accès inégal à la propriété. Le patrimoine immobilier des cadres et des indépendants est ainsi trois à sept fois plus élevé que celui des ouvriers, des employés et des personnes n'ayant jamais travaillé, un écart qui s'est creusé depuis 2010. Avec une population plus jeune, moins qualifiée et moins souvent en emploi, les Réunionnais ont un patrimoine plus faible qu'en province : la moitié des ménages réunionnais disposent d'un patrimoine inférieur à 107 000 euros, contre 164 000 euros en province.

