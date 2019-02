Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end du 22 février au 24 février 2019. (photo d'illustration)

Handball: 17 et 18ème journées de championnat

La prochaine journée de championnat de 1ère division aura lieu en fin de semaine.

Côté masculin, on jouera vendredi soir à 21h15 pour le compte de la 18ème journée:

Ste Marie – Saline 28-27 (joué mercredi)

Cressonnière – JSB

HBCED – St Pierre

Joinville – Possession

Bois de Nefles – Chateau Morange

Tampon - Lasours

Côté féminin, on jouera samedi soir à 19h30 pour le compte de la 17ème journée:

St Pierre – BDN

St Louis – St Joseph

Rivièroise – ASCES

Tampon – Piton St Leu

JSB – Cressonnière

St Denis – Port

Basketball: 16ème journée de championnat

La 16ème journée de championnat prénational masculin est programmée samedi soir:

Tampon – Etang Salé

St Pierre - COM

St Leu – St Paul (vendredi)

Le BCD et l'AMML seront au repos ce week end.

Basketball: Poule des As féminine

La 3ème journée de la poule des As de la prénationale féminine aura lieu ce samedi à 18h30:

Port – Ste Marie

BCD – Tampon

Le COM sera au repos ce week end.

Volleyball: 16ème journée de championnat

La 16ème journée du championnat régional 1 aura lieu ce week end.

Côté masculin on jouera samedi soir à 20h30:

St Denis – Entre Deux

St Pierre – RCO

St Leu – SDOVB

TGV – Aigles blancs

Côté féminin, on jouera samedi en fin de journée, à partir de 17h00:

St Pierre – St André

SDOVB – St Denis

St Marie – Aigles Blancs

St André – VB2CO

Beach rugby: Tournoi à St Paul

Le comité organise un tournoi de beach rugby ce samedi après midi de 14h00 à 20h00 à Saint Paul sur le terrain de beach du front de mer. Le tournoi est ouverte à tous en équipes mixtes obligatoirement. Deux catégories seront proposées: élites (compétition) et open (loisir).

VTT: 2ème manche de DH

La 2ème manche de la coupe régionale de descente aura lieu ce dimanche à St Louis, sur la piste des Makes, organisée par le T974. La 1ère manche est programmée à 9h30, la seconde 40 minutes après l'arrivée du dernier pilote et la 3ème également 40 minutes après l'arrivée du dernier pilote. Le classement se fera au meilleur des trois manches du jour.

Cyclisme: 5ème édition Love le Vélo

Anim'services organise une cyclosportive ce dimanche à Saint Philippe avec deux formats au programme: 70 et 110km. Les 70km consisteront en un aller retour à Piton Ste Rose alors que les 110km pousseront jusqu'au pont de la rivière de l'Est. Les départs seront donnés à 8h00 pour les 110km et 8h15 pour les 70km.

BMX: 2ème manche qualificative

La 2ème manche qualificative de la coupe régionale de BMX aura lieu ce dimanche sur la piste de Trou Pilon à Cilaos. Les essais débuteront à 8h30 et la compétition débutera à 10h00 avec 3 manches qualificatives. Les finales sont programmées pour 14h30.

Moto: 1ère manche de MX

La 1ère manche du championnat régional de motocross aura lieu ce dimanche sur la piste du Petit Tampon à partir de 7h00, organisé par le Moto Club du Tampon.

Course à pied: Relais de la Plaine des Palmistes

Le CAPP organise son relais ce dimanche à la Plaine des Palmistes. Les équipes seront composées de 8 relayeurs pour des tronçons de 2 à 3km chacun, pour un total de 19,3km sur un tracé en plusieurs boucles. Le départ (8h00) et l’arrivée se feront sur le stade Adrien Robert de la Plaine des Palmistes.

Trail: Trail des Anglais

ILOP Sport organise le trail des Anglais ce dimanche entre le Port et St Denis, via le chemin des Anglais et le Colorado, soit 26km et 1200m de dénivelé positif. Le départ sera donné de la Halle des Manifestations à 5h30 et l'arrivée se fera au stade de la Redoute. Comme chaque année, ce sont environ 1500 coureurs qui sont attendus sur la ligne de départ, avec parmi eux, de nombreux prétendants au podium. Privé de cross dimanche dernier, David Hauss aura certainement de l'énergie à revendre sur un parcours qui lui a déjà réussi par le passé. Il pourra compter sur la présence de Juanito Lebon, Jeannick Boyer, Romain Fontaine, Jean Marie Cadet, Raymond Fontaine et bien d'autres. Côté féminin, la bagarre devrait avoir lieu entre Fleur Santos da Silva, Claire Nédélec et Hortense Bègue.

Natation: Meeting de qualification

Le second meeting de qualification pour les championnats de France aura lieu ce dimanche à la piscine du Chaudron à St Denis. Au programme, 50, 100, 200m nage libre / papillon / brasse / dos, 400, 800 et 1500m nage libre, ainsi que 200 et 400 4 nages.

Escalade: Championnat de France de bloc jeunes

Ce week end se déroulera le Championnat de France de bloc jeune 2019 à Macon. 14 jeunes athlètes ont été sélectionnés en équipe régionale pour représenter la réunion :

Minimes filles : Oriane BERTONE du club 7a l’ouest, Margot BERTONE du club 7a l’ouest, Manon LEBON du club Austral Roc

Minimes garçons: Téo PAYET du club Austral Roc, Sam POULLAIN du club 7a l’ouest, Marius PAYET GABORIAUD du club Austral Roc, RUDY DAUVILLIER du club Escalade D’abord Saint Charles

Cadettes: Kintana ILTIS du club Austral Roc, Candice POULLAIN du club 7a l’ouest

Cadets: Iliann CHERIF du club Austral Roc, Théo ALDEBERT du club 7a l’ouest

Juniors filles: Lucile SAUREL du club Austral Roc, Laura TIZON du club 7a l’ouest

Juniors garçons: Mathieu PROMARD du club Escalade D’abord Saint Charles

A ce groupe s’ajoute 3 jeunes sportifs réunionnais qui ont été sélectionnés mais qui ne font pas parti du dispositif de l’équipe régionale.

Cadette: Lola GUEZILLE du club Est’kalad

Cadet: Loic PAYET du club Austral Roc

Junior fille: Fanny TECHER du club Est’kalad

Surf: Coupe espoirs et open

Ce week end auront lieu deux compétitions à Saint Gilles: samedi, la fin de la coupe espoirs et dimanche, le début de la coupe open. Le spot reste à déterminer en fonction des conditions, mais les Brisants semblent être une fois encore le meilleur choix. Le début des manches est fixé pour 10h00.

Surf: Oi Hang Loose Pro Contest

Le premier WQS 6000 de la saison se déroule en ce moment même au Brésil sur le spot de Fernando de Noronha. Jorgann Couzinet et Maxime Huscenot étaient en lice pour ce premier grand rendez-vous de la saison. Malheureusement, l'aventure a tourné court pour les deux surfeurs péi. Huscenot n'a pas trouvé de bonne opportunité dans une série pauvre en vague et est sorti avec 9,50 points de total quand seulement 10,26 points auraient suffi. De son côté, Couzinet a scoré un joli rodéo flip, pas assez récompnsé à son goût, et s'est incliné avec 14,03 de total... rageant!