Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Ce site rénové présente l'actualité, les métiers et les activités de l'IEDOM. Il recense toutes les publications de l'Institut par thématique pour chaque géographie. le site internet de l'IEDOM met à disposition des séries statistiques longues sous forme de graphiques et de tableaux pour des indicateurs exclusivement produits par l'Institut tant au niveau économique (indicateur du climat des affaires), qu'au niveau bancaire (encours, production et coût du crédit, épargne bancaire). Il est en ligne depuis le 18 février 2019. Nous publions le communiqué. (photo d'illustration)

