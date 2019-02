En cette période marquée par la formulation des voeux sur la plateforme Parcoursup. pour les lycéens et lycéennes (jusqu'au 14 mars 2019 inclus), l'Université de La Réunion organise ses portes ouvertes les 16 février sur le campus du Moufia (09h-13h) et 23 février sur le campus du Tampon(09h-13h). L'objectif est d'apporter toutes les informations sur les modalités d'admission en première année, mieux connaître l'offre globale de formation de l'Université de La Réunion (formation initiale, formation continue, formation en apprentissage), échanger avec enseignants et étudiants, visiter les campus et leurs laboratoires. Nous publions le communiqué. (photos d'illustration)

Afin de garantir au public des conditions d'accueil optimales, il est conseillé de s'enregistrer en ligne sur cette même page. Comme pour la précedente édition, l’Université de La Réunion attend 3 000

visiteurs. L'établissement compte chaque année plus de 15 000 apprenants (étudiants, apprentis et stagiaires de la formation continue) et forme plus des 3/4 des étudiants du supérieur. Chaque année, l'Université attire le plus de grand nombre de visiteurs lors de ses journée portes ouvertes.



Découverte des formations



Les parents et futurs étudiant·e·s ayant besoin d’information complète, l’Université de La Réunion a construit un programme axé sur divers temps d'échange avec comme point central, l'offre de formation. Au sein de chaque faculté, l’équipe pédagogique et les étudiants apporteront les renseignements nécessaires. Des tables rondes et des conférences sur les formations sont également mises en place (voir par ailleurs).



Une organisation en "villages"



23 stands répartis en 3 villages et un point d'accueil ont été pensés pour favoriser cette découverte :



- Village vie pratique

- Village vie étudiante

- Village formation tout au long de la vie

- Point accueil, information et orientation du profil (pôle relations extérieures, orientation et formation pour l'insertion professionnelle)



La vie étudiante étant également au cœur de la réussite, l’Université propose de découvrir les différents services destinés à ses usagers : art et culture, sport, santé, associations, mission handicap, usages du numérique et bien d’autres encore. Devenir un usager de l’Université engendre de nombreuses implications, nos partenaires seront donc au rendez-vous pour répondre aux questionnements des différents publics de l’Université et de leur famille (CROUS, mairie de Saint-Denis, CGSS, Département, Région...).



Pour la première fois cette année, un village "Formation tout au long de la vie" a été mis en place. Y seront présentées les différentes certifications et diplômes universitaires proposés par l'établissement. Le profil, le CFA et le Service universitaire de formation permanente (SUFP) sont les trois opérateurs de l’établissement qui accompagneront les publics dans la construction des projets personnels et professionnels.



Le programme est à retrouver sur www.univ-reunion.fr/jpo2019