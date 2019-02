BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 23 février 2019



- Nouveau bouclier qualité prix : la vie sera moins chère, ah bon ?

- Gilets Jaunes : l'acte III se passe à Saint-André

- Sécurité professionnelle : les inspections du travail française et malgache coopèrent

- La vidéo mignonne du jour : un bébé gorille fait la joie d'un parc zoologique de la Loire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages, des nuages, et des averses

Nouveau bouclier qualité prix : la vie sera moins chère, ah bon ?

La cherté de la vie à La Réunion, c'est un fait, une réalité, le sujet a été abordé sous toutes les coutures. Mais après le constat, il se passe quoi ? Des dispositifs sont mis en place, le plus symbolique, c'est le Bouclier qualité prix. En vigueur depuis sept ans à La Réunion, il permet d'encadrer les prix de certains produits de première nécessité. En 2019, pour 109 produits, les acteurs de la production et de la distribution se sont entendus sur un prix global de 253 euros. Une baisse de 35 euros par rapport au BQP précédent. L'intention est louable mais le problème de fond reste le même. La vie est toujours trop chère. Espérer un alignement des prix réunionnais sur les prix métropolitains est utopique. La grande distribution assure que ses marges sont honnêtes, que le Réunionnais n'est pas volé. Alors que faire ? Comment inverser la vapeur ? Comment permettre à ces 40% de Réunionnais qui vivent sous le seuil de pauvreté de s'en sortir ? Le BQP 2019 est-il un début de solution ?

Gilets Jaunes : l'acte III se passe à Saint-André

Après les mobilisations du 9 février à 2019 à Saint-Denis et celle du 15 février à Saint-Pierre et au Tampon, les gilets jaunes se rassemblent à nouveau aujourd'hui à Saint-André. Le cortège partira à 9h du parking de la grande surface dans la zone de la cocoteraie à proximité de la N2 et se rendra en ville pour revenir ensuite au point de départ. Après un repas partage, chacun pourra prendre la parole pour échanger sur les sujets chers à cette mobilisation. On notera quelques absents, les collectifs Lataniers Nout Ker D'vie pour cause d'assemblée générale et le collectif Touche pas Nout Roche qui prépare la réunion pour le comité de pilotage organisé entres les collectifs, la Région et l'État concernant la NRL. La manifestation aura un service d'ordre et a été déclarée en préfecture.

Sécurité professionnelle : les inspections du travail française et malgache coopèrent

Du lundi 18 février au vendredi 22 février2019, les inspecteurs du travail français de la DIECCTE (Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) de La Réunion ont accueilli 12 inspecteurs du travail malgaches. "Cet échange a pour objectif de permettre (aux) Inspecteurs du travail malgaches référents de rencontrer une Inspection du travail reconnue par l'OIT (organisation internationale du travail) comme pleinement pertinente, de partager ses pratiques et de construire leur capacité à intervenir en matière de santé sécurité au travail conformément aux fonctions qui leur sont dévolues à Madagascar" explique la préfecture. Les inspecteurs du travail malgaches se sont rendus sur le terrain avec leurs homologues de La Réunion et ont participé à des contrôles d'entreprises.

La vidéo mignonne du jour : un bébé gorille fait la joie d'un parc zoologique de la Loire

Gypsy câline tendrement son premier bébé, une petite femelle gorille venue au monde voici quatre semaines: "un événement exceptionnel", dix ans après la dernière naissance de cette espèce au parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine (Loire), explique son directeur.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages, des nuages, et des averses

Et oui... malheureusement Matante Rosina ne se trompe que rarement ! Elle prévoit un samedi 23 février très nuageux. Des nuages bas traînent sur le nord dès le matin, ils se développent ensuite dans les hauts avec des averses parfois orageuses... Le vent est faible et la mer un peu agitée avec une petite houle sur les côtes sud.