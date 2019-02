Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Du lundi 18 février au vendredi 22 février2019, les inspecteurs du travail français de la DIECCTE (Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) de La Réunion ont accueilli 12 inspecteurs du travail malgaches. "Cet échange a pour objectif de permettre (aux) Inspecteurs du travail malgaches référents de rencontrer une Inspection du travail reconnue par l'OIT (organisation internationale du travail) comme pleinement pertinente, de partager ses pratiques et de construire leur capacité à intervenir en matière de santé sécurité au travail conformément aux fonctions qui leur sont dévolues à Madagascar" explique la préfecture. Les inspecteurs du travail malgaches se sont rendus sur le terrain avec leurs homologues de La Réunion et ont participé à des contrôles d'entreprises.

