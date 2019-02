Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Après les mobilisations du 9 février à 2019 à Saint-Denis et celle du 15 février à Saint-Pierre et au Tampon, les gilets jaunes se rassemblent à nouveau aujourd'hui à Saint-André. Le cortège partira à 9h du parking de la grande surface dans la zone de la cocoteraie à proximité de la N2 et se rendra en ville pour revenir ensuite au point de départ. Après un repas partage, chacun pourra prendre la parole pour échanger sur les sujets chers à cette mobilisation. On notera quelques absents, les collectifs Lataniers Nout Ker D'vie pour cause d'assemblée générale et le collectif Touche pas Nout Roche qui prépare la réunion pour le comité de pilotage organisé entres les collectifs, la Région et l'État concernant la NRL. La manifestation aura un service d'ordre et a été déclarée en préfecture.

Après les mobilisations du 9 février à 2019 à Saint-Denis et celle du 15 février à Saint-Pierre et au Tampon, les gilets jaunes se rassemblent à nouveau aujourd'hui à Saint-André. Le cortège partira à 9h du parking de la grande surface dans la zone de la cocoteraie à proximité de la N2 et se rendra en ville pour revenir ensuite au point de départ. Après un repas partage, chacun pourra prendre la parole pour échanger sur les sujets chers à cette mobilisation. On notera quelques absents, les collectifs Lataniers Nout Ker D'vie pour cause d'assemblée générale et le collectif Touche pas Nout Roche qui prépare la réunion pour le comité de pilotage organisé entres les collectifs, la Région et l'État concernant la NRL. La manifestation aura un service d'ordre et a été déclarée en préfecture.