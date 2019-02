La direction régionale des routes a publié le bulletin recensant tous les travaux routiers sur toute l'île. Nous publions ce bulletin ci-dessous (Photo d'illustration)

RN102 - Ste Marie/St Denis - travaux de marquage

Sur la RN 102 à St Denis entre le giratoire Cerf et celui de la rivière des Pluies puis sur la RN2 au niveau de la bretelle de sortie Quartier Français Ste Suzanne sens N/E, suite des travaux de marquage la nuit du lundi 25 février. Voie neutralisée selon besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN2 - Ste Suzanne - travaux d'enrobés

Sur la RN2 à Ste Suzanne au niveau de l'échangeur de Quartier Français et virage commune Carron, suite des travaux d'enrobés la nuit du lundi 25 février de 20h à 5h. Restrictions à prévoir comme suit:

- Fermeture bretelle de sortie quartier Français sens N/E. Circulation déviée par l’échangeur de Petit Bazar puis par le sens E/N.

- Fermeture bretelle d’insertion sens N/E RN 2002 vers RN2. Déviation par la Marine.

- Neutralisation de la voie de droite sens E/N entre Quartier Français et commune Carron. Prudence recommandée à l'approche et au droit du chantier mobile.

RN2 - St Joseph - travaux de protection acoustique

RN1002 St Joseph entre le giratoire G6 et rue Jean Albany travaux protection acoustique de la ZAC BADERA jusqu'au 1er mars . Voie droite neutralisée sens Sud/est de 7h à 16h.

RN3 - La Plaine des Palmistes - travaux de tirage et raccordement de la fibre optique

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes du 1er village au Piton Tec Tec, travaux de tirage et de raccordement de la fibre optique jusqu'au 15 avril. Circulation alternée de 08h30 h à 15h30.

RD26 - St Pierre/Rte de L'entre-Deux - travaux de fouille

Sur la RD26 à St Pierre/Route de l'Entre-Deux, travaux de fouille pour pose de câbles électriques jusqu'au vendredi 15 mars. Circulation alternée de 8h à 16h.

RD29 - St Pierre et Petite Ile/Rte de la Ravine des Cafres - travaux d’enfouissement câbles électriques

Sur la RD29 à St Pierre et Petite Ile, Route de la Ravine des Cafres, travaux d'enfouissement de câbles électriques jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - St Joseph/Rte Hubert Delisle - travaux tirage câbles fibres optiques

Sur la RD3 à St Joseph/Route Hubert Delisle, travaux de tirage de câbles fibres optiques du lundi 4 février au mardi 30 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD34 - St Joseph/Rte de la Crête - travaux de tirage de câbles optiques

Sur la RD34 à St Joseph/Route de la Crête, du PR0+000 jusqu'au chemin Terrain Galet, travaux de tirage de câbles optiques jusqu'au vendredi 19 avril. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD36 - Le Tampon/Rte Notre Dame de la Paix - travaux de pose de canalisations

Sur la RD36 Route Notre Dame de la Paix au Tampon, travaux de pose de canalisations d'irrigation jusqu'au mercredi 20 mars. Circulation alternée de 07h à 16h.

RD39 - St Pierre/Chemin Stéphane - travaux d'aménagement de la chaussée

St Pierre/Chemin Stéphane, entre la RD400 et la RD28 Ligne des Bambous, travaux d'aménagement chaussé. Circulation alternée de 08h30 à 16h.

RD70 - Le Tampon/Rte de Bois Court - travaux de suppression de radiers

Sur la RD70 route de Bois Court au Tampon, entre les ravines Bras d'Antoine et Fortier, travaux de suppression de radiers jusqu’à fin mars 2019 les jours ouvrés de 7h à 16h. Restrictions à prévoir comme suit :

- entre les ravines Bras d'Antoine et la Gale, circulation interdite aux véhicules de plus de 2.5 tonnes par essieu dans le sens RN3 vers Bois Court et dans le sens inverse, circulation est déviée par le chemin Deurveiller les Hauts.

- A hauteur de la ravine Fortier, circulation alternée.

RD70 - Le Tampon/Rte de Bois Court - travaux de basculement de câbles EDF

Sur la RD70 Le Tampon/Route de Bois Court, entre les ravines Bigot 1 et 3, travaux de basculement de câbles électriques jusqu'au vendredi 15 mars. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - Etang Salé/St Louis - travaux de balayage

Sur la RN1 entre le Gouffre à l'Etang Salé et l'échangeur de Bel Air à St Louis, travaux de balayage en terre plein central les mardi 26 et mercredi 27 février. Voie neutralisée selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

RN1 - St Pierre - travaux d'élagage

Sur la RN1 entre l'échangeur RD 26 et la ravine Blanche à St Pierre, travaux d'élagage du lundi 25 au vendredi 1er mars. BAU neutralisée dans les deux sens de 7h30 à 15h30.

RN1 - Etang Salé/St Pierre - travaux de fauchage

Sur la RN1 de l'Etang Salé à la ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage en terre plein central les nuits du lundi 25 au jeudi 27 février. Neutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de 20h30 à 5h.

RN2 - Ste Rose - travaux d'accès aux chemins bétonnés

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Marocain, travaux d'accès aux chemins bétonnés du lundi 25 février au vendredi 1er mars. Circulation alternée au droit du chantier de 8h à 15h00.

RN2 - Ste Marie - travaux de marquage

Sur la RN2 à Ste Marie entre la ravine des Chèvres et Duparc sens Est/Nord, travaux de marquage

les nuits des mardi 26 et mercredi 27 février. Voie neutralisée selon l’avancement des travaux de 20h00 à 05h00.

Evènements (hors chantiers) :

RN1A - St Paul/Trois Bassins/St Leu - Triathlon Duathlon Vert Lagone

Une course pédestre intitulée Triathlon Duathlon Vert Lagone se déroulera le dimanche 24 février sur le territoire des communes de St Paul, Trois Bassins et St Leu de 8h à 10h30. La RN1A sera concernée secteur compris entre le giratoire de Trou d'Eau et le giratoire à l'entrée Nord de St Leu. Prudence recommandée aux carrefours sur ce tronçon.

RN2 - St Denis - fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 24 février de 14h à 19h. Déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN4A - Le Port/La Possession/St Denis - Trail des Anglais

Une course de montagne intitulée Trail des Anglais sera organisée le dimanche 24 février sur le territoire des communes de la Possession, du Port et de St Denis de 5h30 à 14h. Attention particulière en empruntant la RN4A surtout au niveau des giratoires, pour rappel, le stationnement est interdit le long de la route du Littoral et sur les bretelles de l'échangeur.