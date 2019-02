BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 24 février 2019



Sixième jour d'éruption : un spectacle toujours aussi impressionnant

L'éruption qui a commencé le 19 février vers 19h10 se poursuit actuellement. L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indique dans son dernier bulletin que l'intensité du trémor éruptif est toujours constante depuis le 20 février. Sur les dernières 36 heures, 20 séismes volcano-techtoniques ont été enregistrés et le débit de la lave est lui aussi constant. La coulée poursuit toujours sa route en direction de la route, mais elle progresse lentement. L'alerte 2-2 du plan Orsec est toujours effective. L'accès à l'enclos reste également interdit jusqu'à nouvel ordre.

Déchets de poissons rejetés (ou non) en baie de Saint-Paul: la polémique

Sur les quais du Port-ouest, un groupe de pêcheurs a tendu un filin le long d'une darse pour empêcher la sortie de certains bateaux. Un pêcheur accuse, en plein Live Facebook, l'armateur Enez d'avoir rejeté en baie de Saint-Paul pendant plus de deux ans des déchets de poissons. Ce qui aurait dit-il "attiré les requins" près des côtes. Interrogé par Imaz Press, la société Réunimer, groupe détenteur d'Enez, dément formellement ces accusations et parle de règlement de compte. Le point sur cette polémique.

Ça s'est passé cette semaine - Sentier Augustave, Pêcheurs, Piton de la Fournaise, Lagon, Vie chère

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019 sur Imaz Press :



Lundi 18 février : Sentier Augustave : "C'est un chemin exigeant où la moindre erreur technique peut-être fatale"

Mardi 19 février : Alors qu'il alertaient sur des irrégularités supposées : deux pêcheurs convoqués au Tribunal pour avoir bloqué un bateau au Port-ouest

Mercredi 20 février : Volcan : c'est toujours l'éruption

Jeudi 21 février : Lagon: l'eau est trop chaude, les coraux suffoquent

Vendredi 22 février : La vie est de plus en plus chère à La Réunion, c'est l'INSEE qui le dit

Natation : du beau monde dans le bassin du Chaudron

Le second meeting de qualification pour les championnats de France aura lieu ce dimanche à la piscine du Chaudron à St Denis. Au programme, 50, 100, 200m nage libre / papillon / brasse / dos, 400, 800 et 1500m nage libre, ainsi que 200 et 400 4 nages. Franck Schott le Directeur Technique Régional (DTR) est déjà surpris du nombre de qualifiés à l'issue du premier meeting, il alerte aussi sur les conditions difficiles dues a un bassin très chaud. Il rajoute cependant que "C'est déjà un bon cru" avec des nageurs et nageuses déjà qualifiés et d'autres proches d'atteindre les minimas.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil de la matinée chassé par les nuages

Matante Rosina a vu dans son marc de café une matinée ensoleillée sur la frange littorale et le relief. Au fil de la journée, les nuages s'installent dans les hauts avant d'amplifier leur présence en fin de matinée. Il y a encore un risque orageux l'après-midi. C'est dans l'ouest que les pluies vont commencer avant de se diriger vers le sud-ouest.