Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Ce dimanche vers 14h, un carambolage impliquant cinq véhicules a eu lieu sur la route des Tamarins peu après la station service Total dans le sens sud nord. La pluie ayant été intense sur une grande partie de la route, la mauvaise visibilité semble être en cause dans cet accident. Un blessé léger a été pris en charge par les pompiers. Les camions de dépannage sont sur place et l'enlèvement devrait débuter rapidement selon la DRR. Un embouteillage s'est créé et début vers Trois Bassins en direction du nord, compter environ 6 kilomètres de bouchons.

