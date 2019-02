Déjà plus de 130 Job Dating réalisés, plus de 8000 candidats, 1000 entreprises et 2 300 postes à pourvoir, le Crédit Agricole et Wizbii poursuivent leur engagement pour l'emploi des jeunes sur le territoire en 2019 avec l'initiative " 1er Stage, 1er Job ". Leur objectif : permettre aux jeunes de développer leur réseau professionnel et décrocher leurs futurs stages, alternances ou emplois. " 1er Stage, 1er Job " promet encore de belles réussites. Nous publions le communiqué. (photo d'illustration)

Pour le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, le dispositif 2019 " 1er Stage, 1er Job " est composé de :

2 Job Dating sur le territoire dont le prochain à Saint-Gilles les Bains (mardi 26 février 2019)

1 espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes



Une dizaine d’entreprises à la recherche de jeunes talents en CDD, CDI et stages seront présentes dont le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, Carrefour et Akoya Hôtel & SPA.



Les secteurs représentés au Job Dating :

- la banque : assistants clientèles, conseillers professionnels, conseillers agricoles

- la grande distribution : managers de rayon, responsables en ressources humaines, chefs de département, responsables boucheries

- l’hôtellerie restauration : assistants maîtres d’hôtel, commis de salle, chefs de partie cuisine, seconds de cuisine

- l’agroalimentaire : agents de production

- la gestion des déchets : chargés de mission, attachés commerciaux, attachés d’exploitation, ingénieurs environnements, chargés de projet SIRH et SI

- l’activité touristique et travaux aériens : agents polyvalents, agents de réservation, agents commerciaux.

Pour participer à ce Job Dating, mardi 26 février à Saint-Gilles les Bains, les candidats doivent obligatoirement s’inscrire en suivant le lien : https://job.wiz.bi/erssl en contactant Wizbii par e-mail (carla@wizbii.com) ou bien par téléphone (06 69 67 11 16).



Les places sont limitées et l’inscription est gratuite. L’adresse sera ensuite communiquée aux candidats sélectionnés.

" 1er Stage, 1er Job " ... ou comment casser les codes d’un entretien classique



Les Job Dating organisés par le Crédit Agricole et Wizbii, ce sont 60 à 80 candidats qui se réunissent dans un lieu convivial autour d’un apéritif dînatoire pour rencontrer des entreprises. Ces échanges se déroulent dans des endroits insolites tels que des bars, musées, opéras, châteaux, aquarium ou encore stades de football...



Wizbii et le Crédit Agricole cassent les codes et préjugés d’un entretien classique en faisant en sorte que les entreprises et candidats se découvrent le jour J de l’événement.



Un dispositif testé et approuvé par les entreprises et les jeunes qui y ont participé



" 1er Stage, 1er Job " a largement fait ses preuves lors de sa 1ère édition puisque 83 %* des entreprises participantes envisagent ou ont entamé des processus de recrutement et 71 %* des jeunes ont trouvé le dispositif utile dans leur recherche d’emploi. (Chiffres au 31 juillet 2018, études Wizbii)



À l’heure où le chômage des jeunes atteint 20,6 % au niveau national (sources : Insee, Pôle Emploi, novembre 2018), ces Job Dating représentent une opportunité en or pour se faire repérer sur le marché du travail, et particulièrement celui de Saint-Gilles les Bains.



Informations pratiques

Date : Le mardi 26 février 2019 de 18h30 à 21h30

Lieu : Saint-Gilles les Bains (adresse communiquée sur inscription)

Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/erssl / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.