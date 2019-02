Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Vendredi 22 Février à 18H32

L'association Sciences Réunion a pour but de familiariser l'ensemble des publics avec des méthodes de recherche fondamentale ou appliquée, d'éveiller la curiosité intellectuelle, de susciter des vocations en faveur de la science, de favoriser la réflexion sur l'implication des sciences dans la société et de promouvoir, par tous les moyens utiles, le développement de la culture scientifique, technique et industrielle destinée au plus large public. Avec EDF Réunion, ils signent un partenariat pour lancer des ateliers pédagogiques sur la transition écologiques. Nous publions le communiqué.

