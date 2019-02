L'établissement français du sang (EFS) organise plusieurs collectes de sang. Un appel aux dons est particulièrement lancé en direction des donneurs des groupes B et O (Photo d'illustration)

Le programme des collectes

Lundi 25 février

EFS, Saint-Denis (CHU de Bellepierre) de 8h00 à 14h00

EFS Saint-Pierre (58 rue Suffren) de 8h00 à 17h00

Mardi 26 février

Sale des fêtes de Sainte)-Suzanne de 8h30 à 13h00

Parc du 20 décembre à Saint-Leu de 8h30 à 13h00

Mercredi 27 février

Parc du 20 décembre à Saint-Leu de8h30 à 13h00

Jeudi 28 février

Cite scolaire du Butor à Saint-Denis de 8h00 à 12h30



Ce qu’il faut savoir pour donner son sang



- manger normalement le matin

- penser à bien vous hydrater

- se munir d’une pièce d’identité

Vous ouvez donner votre sang si :

- vous avez entre 18 et 70 ans

- vous êtes en bonne santé

- votre poids est au moins égal à 50 kilos

- vous êtes reconnu(e) médicalement apte au don par le médecin de prélèvement

Vous ne pouvez pas donner votre sang si vous avez été transfusé

Une femme peut donner 4 fois par an et un homme peut donner 6 fois par an

Dans certaines situations, il faut attendre pour donner son sang :

- 7 jours après la fin d'un traitement par antibiotiques

- 7 jours après des soins dentaires (sauf détartrage et soin de carie : 1 jour)

- 14 jours minimum après une fièvre.

- 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (Notamment Madagascar et Mayotte)

- 4 mois après un tatouage ou un piercing

- 4 mois après une intervention chirurgicale avec anesthésie générale

- 4 mois après une endoscopie (fibroscopie, coloscopie…)

- 6 moisOIS après un accouchement (l’allaitement ne constitue pas une contre indication)