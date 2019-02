Le second meeting de qualification pour les championnats de France aura lieu ce dimanche à la piscine du Chaudron à St Denis. Au programme, 50, 100, 200m nage libre / papillon / brasse / dos, 400, 800 et 1500m nage libre, ainsi que 200 et 400 4 nages. Franck Schott le Directeur Technique Régional (DTR) est déjà surpris du nombre de qualifiés à l'issue du premier meeting, il alerte aussi sur les conditions difficiles dues a un bassin très chaud. Il rajoute cependant que "C'est déjà un bon cru" avec des nageurs et nageuses déjà qualifiés et d'autres proches d'atteindre les minimas.

Déjà une vingtaine de qualifiés

Franck Schott, le DTR s'exprime sur ce second meeting de qualification : "À l'issue du premier meeting, on a eu plus d'une vingtaine de nageurs qui ont pu réaliser les minimas pour les championnats de France". Le Directeur technique national explique également le déroulement des qualifications. Elles auraient du être au nombre de six sur la saison, mais le premier meeting a été annulé lors de l'épisode Gilets Jaunes en fin d'année 2018. "Cette compétition a essentiellement pour objectif de qualifier les nageurs pour les championnats de France", et le niveau semble très bon cette année. " Je pense qu'on est déjà dans une bonne fourchette, je m'attendais pas à autant de qualifiés déjà sur la première session". Pour cette seconde manche, les conditions sont difficiles, en effet avec l'été et les fortes chaleurs, la piscine de 50 m a une eau très chaude qui pénalise les nageurs sur de longues distances. Franck Schott reste optimiste : "Ceci dit, je pense qu'on pourrait avoir quelques nageurs supplémentaires qualifiés ou des épreuves de qualification pour les nageurs déjà qualifiés".

Des saisons qui ne se ressemblent pas

"Ça fait quelques années que les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas parce qu'on a des changements de réglementations qui sont assez fréquentes". Cette année, il y a plus de possibilités de se qualifier, car les nageurs peuvent se qualifier pour toutes les compétitions réalisées en bassin de 50 m. "Ce pourquoi on a six épreuves qualificatives pour les championnats de France. Alors que les années précédentes, on était à deux ou trois" précise le DTR. Il accorde cependant que les grilles de qualifications, qui sont basées sur des standards internationaux, sont plus difficiles. Il invite d'ailleurs les compétiteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes : "c'est vrai que c'est difficile et ça peut-être des fois décourageants pour les nageurs. Donc ils doivent s'accrocher et continuer à s'entraîner et des fois quand on se retrouve sur une compétition comme aujourd'hui avec des conditions qui ne sont pas optimales c'est pas toujours évident".

